 Церковний конфлікт у Птичі: чи допоможе томос (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.11.2018

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Політика й суспільство

Церковний конфлікт у Птичі: чи допоможе томос (відео)

Двері храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Птича на Рівненщині вже кілька років опечатані. Громада УПЦ КП вважає, що святиня належить їм, бо так вирішила більшість селян. Віряни УПЦ МП проти. Томос допоможе?

І томос, і суд використовують у боротьбі за храм на Рівненщині

І томос, і суд використовують у боротьбі за храм на Рівненщині

Ситуація, що склалася в Птичі, доволі дивна: єдина в селі церква вже роками стоїть під замком, а недільну службу правлять у церковній сторожці - українською, в гаражі - старослов’янською. Віряни Київського патріархату тепер сподіваються, що церковну суперечку вирішить томос, а православні Московського патріархату розраховують на суд.

 

 

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