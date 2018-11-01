Церковний конфлікт у Птичі: чи допоможе томос (відео)

Двері храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Птича на Рівненщині вже кілька років опечатані. Громада УПЦ КП вважає, що святиня належить їм, бо так вирішила більшість селян. Віряни УПЦ МП проти. Томос допоможе?
Ситуація, що склалася в Птичі, доволі дивна: єдина в селі церква вже роками стоїть під замком, а недільну службу правлять у церковній сторожці - українською, в гаражі - старослов’янською. Віряни Київського патріархату тепер сподіваються, що церковну суперечку вирішить томос, а православні Московського патріархату розраховують на суд.
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