Церковний конфлікт у Птичі: чи допоможе томос (відео)

Архімандрит Кирило: Росія зацікавлена у конфлікті щодо власності церков в Україні (17.10.2018)

Що буде з церковним майном після томоса? І чому Росія зацікавлена у конфлікті навколо власності УПЦ Московського патріархату? Про це та інше в інтерв'ю з професором університету Лос-Анджелеса, архімандритом УПЦ МП Кирилом Говоруном.