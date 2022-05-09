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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Церква".
Церква - релігійна організація духівництва й віруючих одного віросповідання; культова споруда в християн, в якій відбуваються богослужіння. Поняття "церква" найчастіше вживається щодо християнських спільнот: католицька церква, протестантська церква, православна церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Про нищення храмів російськими військами в Україні, переслідування українських священників на окупованих територіях та процес переходу парафій з Московського патріархату до ПЦУ - інтерв'ю DW з речником ПЦУ Євстратієм.
Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.