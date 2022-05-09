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Церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Церква".

Церква - релігійна організація духівництва й віруючих одного віросповідання; культова споруда в християн, в якій відбуваються богослужіння. Поняття "церква" найчастіше вживається щодо християнських спільнот: католицька церква, протестантська церква, православна церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.
Речник ПЦУ: Морального майбутнього в Московського патріархату в Україні немає

Речник ПЦУ: Морального майбутнього в Московського патріархату в Україні немає 09.04.2022

Про нищення храмів російськими військами в Україні, переслідування українських священників на окупованих територіях та процес переходу парафій з Московського патріархату до ПЦУ - інтерв'ю DW з речником ПЦУ Євстратієм.

Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України 02.04.2022

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 30.03.2022

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Окрім заборони російської церкви в Україні, нардепи пропонують націоналізувати всю церковну власність її керівництва.

Духовний "джавелін" проти Путіна: як священник молитвою проти Путіна воює (25.03.2022) 25.03.2022

Священник УГКЦ отець Тихон щодня проводить обряд екзорцизму в наміренні Володимира Путіна. Духівник вірить, що зупинити війну можна, вигнавши злий дух з тіла й розуму російського президента.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України (фотогалерея)

Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України (фотогалерея) 07.03.2022

Найвища церква в світі, найбільша антична міська брама, символ возз'єднання Німеччини - у синьо-жовтих барвах.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників 08.02.2022

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ

Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ 26.01.2022

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери, звичайні люди і церква. Про це свідчить опитування КМІС.
Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19 15.01.2022

Митрополит Епіфаній отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Торік предстоятель ПЦУ двічі вакцинувався.

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