Церква Швеції: вперше в історії священниць більше, ніж священників

У Швеції вперше в історії кількість жінок-священниць перевищила кількість чоловіків-священників. Про це у середу, 22 липня, повідомила секретарка Церкви Швеції Крістіна Гренхольм.

За її словами, з 3060 священиків, які зараз відправляють службу в Швеції, 1533 є жінками, або 50,1 відсотка, передає агенція AFP.

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"З історичної точки зору цей паритет стався навіть швидше, ніж ми припускали раніше. У доповіді за 1990 рік було підраховано, що в 2090 році жінки мають скласти половину всього духовенства. Але на це пішло тридцять років", - розказала Гренхольм.

За її словами, зараз в Швеції у багатьох парафіях недільну службу намагаються проводити так, щоб біля вівтаря були і чоловік, і жінка. "Оскільки ми віримо, що Господь створив людей, як чоловіків, так і жінок, за образом Божим, важливо, щоб ми не тільки говорили про це, але і показували це", - додала Гренхольм.

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Нагадаємо, на відміну від католицької церкви, лютеранська церква Швеції дозволила відправляти службу жінкам з 1958 року. В 1960 році перші три жінки отримали сан священниць.

У 1982 році парламент Швеції також скасував норму, яка дозволяла членам духовенства відмовлятися співпрацювати з жінкою-колежанкою.