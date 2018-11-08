 Церквам ФРН до 2030 року бракуватиме 14 тисяч священників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Церквам ФРН до 2030 року бракуватиме 14 тисяч священників

Католицька та євангелічна церкви Німеччини очікують, що їм до 2030 року бракуватиме до 14 тисяч священників.

Кельнський собор

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Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників. (13.09.2018)

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Євангелічній і католицькій церквам Німеччини бракуватиме 14 тисяч пасторів до 2030 року. Таку інформацію в суботу, 10 листопада, оприлюднив німецький часопис Focus.

Зокрема, центральний комітет католицьких церков Німеччини (ZdK) очікує, що до того часу нікому буде обійняти понад 7 тисяч посад священників (з нині наявних 13 500 посад), інформує агенція dpa. Президент комітету католицьких церков ФРН Томас Штернберґ (Thomas Sternberg) вважає такий розвиток подій "катастрофічним".

Євангелічна церква Німеччини (EKD) має таку саму проблему. Очікується, що нинішня кількість пасторів і пасторок Церкви, що становить 21 тисячу, до 2030 року скоротиться чи не на третину. Таким чином, протестанти на той час не матимуть достатньо священників, аби заповнити щонайменше 7 тисяч посад.

  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


DW.COM

На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

У Європі дедалі більше церков втрачають парафіян і тому змушені закриватися. Як в Німеччині їх використовують? Ось кілька прикладів того, як колишні храми можуть отримати нове життя. (02.07.2018)  

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