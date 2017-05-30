На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центр східноєвропейських та міжнародних студій".

Центр східноєвропейських та міжнародних студій (ZOiS) - міжнародний дослідницький інституту в Берліні. Центр східноєвропейських та міжнародних студій є незалежним, міжнародним дослідницьким інститутом. Його було засновано в жовтні 2016-го року. Увага науковців центру зосереджена передусім на суспільно важливих темах у країнах Східної Європи.