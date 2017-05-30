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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центр східноєвропейських та міжнародних студій".
Центр східноєвропейських та міжнародних студій (ZOiS) - міжнародний дослідницький інституту в Берліні. Центр східноєвропейських та міжнародних студій є незалежним, міжнародним дослідницьким інститутом. Його було засновано в жовтні 2016-го року. Увага науковців центру зосереджена передусім на суспільно важливих темах у країнах Східної Європи.
Після чергового загострення ситуації на Донбасі на зустріч зберуться глави МЗС країн "нормандського формату" - аби надати "нового імпульсу" мирному процесу. Водночас шанси просунутися щодо "дорожньої карти" невисокі.