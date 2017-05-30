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Центр східноєвропейських та міжнародних студій (ZOiS)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центр східноєвропейських та міжнародних студій".

Центр східноєвропейських та міжнародних студій (ZOiS) - міжнародний дослідницький інституту в Берліні. Центр східноєвропейських та міжнародних студій є незалежним, міжнародним дослідницьким інститутом. Його було засновано в жовтні 2016-го року. Увага науковців центру зосереджена передусім на суспільно важливих темах у країнах Східної Європи.

Дослідження: на розділеному Донбасі населення має схожі настрої

Дослідження: на розділеному Донбасі населення має схожі настрої 30.05.2017

Німецькі дослідники виявили, що жителі розділеного Донбасу мають досить схожі настрої. Розбіжності стосуються питання майбутнього статусу "ДНР" та "ЛНР".

У Німеччині знадобилась нова експертиза щодо Росії та України (відео) 27.03.2017

У Берліні урочисто відкрився Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень. Росія та Україна - буде у центрі його уваги.

Мороз по шкірі: як у ФРН сприйняли ідею підмосковного Рейхстагу

"Мороз по шкірі": як у ФРН сприйняли ідею "підмосковного Рейхстагу" 24.02.2017

Міністр оборони РФ розповів в Держдумі про зведенння копії Рейхстагу, який штурмуватимуть молоді патріоти Росії. DW дізнавалася думку німецьких експертів про слова Сергія Шойгу.
Зустріч нормандської четвірки: все спочатку та без готовності до компромісу

Зустріч "нормандської четвірки": все спочатку та без готовності до компромісу 18.02.2017

Після чергового загострення ситуації на Донбасі на зустріч зберуться глави МЗС країн "нормандського формату" - аби надати "нового імпульсу" мирному процесу. Водночас шанси просунутися щодо "дорожньої карти" невисокі.
Студії України та Східної Європи повертаються на науковий ландшафт Німеччини

Студії України та Східної Європи повертаються на науковий ландшафт Німеччини 19.01.2017

У столиці ФРН відкрився Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень, який коштує бюджету МЗС Німеччини 2,5 мільйона євро на рік. Чим він опікуватиметься та які має цілі, дізнавалася DW.