 Центробанки 17 країн ЄС припинили випускати банкноти в 500 євро | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2019

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Економіка

Центробанки 17 країн ЄС припинили випускати банкноти в 500 євро

В усіх країнах Єврозони, окрім Німеччини та Австрії, припиняють випускати купюри номіналом в 500 євро. Втім, їх можна буде надалі використовувати для платежів.

ЄЦБ вирішив більше не друкувати нові банкноти номіналом в 500 євро

ЄЦБ вирішив більше не друкувати нові банкноти номіналом в 500 євро

Центральні банки 17 з 19 країн Єврозони починаючи з неділі, 27 січня, припиняють випускати банкноти номіналом в 500 євро. Відповідне рішення Європейський центробанк ухвалив ще у 2016 році. Утім, у двох країнах зволікають із цим рішенням - центробанки Німеччини та Австрії планують зробити "плавний перехід" та припинити випуск купюр цього номіналу через кілька місяців - з 26 квітня цього року, йдеться у заяві ЄЦБ.

Попри те, що банкноти припинять друкувати, вони залишаться в обігу на території Єврозони. "Вони можуть бути використані для розрахунку та заощадження, і вони будуть завжди зберігати свою цінність", - зазначила прес-секретарка ЄЦБ Єва Тейлор. Наразі на купюри номіналом 500 євро припадає лише 2,3 відсотка всіх банкнот в європейській валюті, які перебувають в обігу.

ЄЦБ вирішив припинити впуск банкнот номіналом в 500 євро через занепокоєння, що вони можуть "сприяти незаконній діяльності". Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.

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Нові купюри мають високий рівень захисту, повідомили в Європейському центробанку. Їх запустять в обіг у травні наступного року. (17.09.2018)

Банкноти в 500 євро іноді називають "Бен Ладеном", оскільки їх можна легко та непомітно перевозити. Наприклад, мільйон євро в таких купюрах важить лише 2,2 кілограма та легко вміщається в сумку від ноутбука. Тим часом така ж сума в купюрах по 100 доларів, які є найвищим номіналом американської валюти, важить в шість разів більше.

У Німеччині критично поставились до рішення ЄЦБ щодо відмови від друку купюри номіналом 500 євро. Зокрема, керівник Бундесбанку Єнс Вайдеманн (Jens Weidemann) зазначив, що це рішення мало вплине на боротьбу зі злочинністю, але замість цього може "завдати шкоди довірі" європейській валюті, передає агенція AFP.

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