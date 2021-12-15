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Центральноафриканська Республіка

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) - країна в Африці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центральноафриканська Республіка".

Центральноафриканська Республіка є державою в Центральній Африці. Столиця - місто Бангі. ЦАР вважається однією з найбідніших країн світу. Ця африканська країна є малозаселеним африканським регіонів. Багато районів ЦАР є складнодоступними. Кількість населення цієї країни становить близько п'яти мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США закликають Малі відмовитись від послуг ПВК Вагнера

США закликають Малі відмовитись від послуг ПВК Вагнера 15.12.2021

Сполученні Штати вважають, що ПВК Вагнера не принесе мир у Малі. Водночас ЄС навіть призупинив військову місію в ЦАР через ймовірний контроль найманців над збройними силами країни.
Уряд ЦАР досяг мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями

Уряд ЦАР досяг мирної угоди з 14 озброєними угрупованнями 02.02.2019

Влада Центральноафриканської Республіки домовилась про перемир'я з 14 збройними угрупованнями. З 2012 року у країні провалилось вже шість мирних домовленостей.
Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ

Тіла убитих в ЦАР російських журналістів доставлені в РФ 05.08.2018

Літак з тілами трьох убитих у ЦАР російських журналістів прилетів з Парижа і приземлився в московському аеропорту Шереметьєво. В рамках кримінальної справи допитані родичі загиблих.
Російських журналістів могли вбити в ЦАР через помсту за втручання Москви

Російських журналістів могли вбити в ЦАР через помсту за втручання Москви 03.08.2018

МЗС Росії найзручніше вважати вбивство трьох журналістів в ЦАР пограбуванням. Однак усе може бути набагато складніше, заявив в інтерв'ю DW німецький фахівець, який перебуває в цій африканській країні.
Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці

Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці 31.07.2018

Троє журналістів з Росії вирушили до Центральноафриканської республіки, щоб знімати фільм про діяльність приватних військових компаній. Мотивом вбивства, можливо, було пограбування.
Як Росія зміцнює позиції в Африці

Як Росія зміцнює позиції в Африці 04.06.2018

Спершу Центральноафриканська республіка, потім Демократична республіка Конго. Росія активно розширяє вплив в Африці і співпрацює з усе більшою кількістю країн у питаннях безпеки.
Протистояння між бойовиками у ЦАР: у місті Бріа загинуло 300 осіб

Протистояння між бойовиками у ЦАР: у місті Бріа загинуло 300 осіб 27.05.2017

Більшість з жертв - цивільні особи. Близько 100 тисяч жителів міста та околиць стали внутрішними переселенцями, рятуючись втечею.

ООН: Десятки загиблих унаслідок сутичок у Центральноафриканській республіці

ООН: Десятки загиблих унаслідок сутичок у Центральноафриканській республіці 29.10.2016

За два дні у Центральноафриканській республіці загинули 25 людей. Серед них - шестеро поліцейських. Нападу зазнали і представники миротворчої місії ООН.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі: Екс-віце-президент ДР Конго винний у воєнних злочинах

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі: Екс-віце-президент ДР Конго винний у воєнних злочинах 21.03.2016

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вперше визнав винним чиновника рівня віце-президента. Суд оголосив Жана-П'єра Бембу винним у воєнних злочинах під час конфлікту 2002-2003 років у Центральноафриканській Республіці.
ООН: Європейські миротворці сексуально експлуатували неповнолітніх у Африці

ООН: Європейські миротворці сексуально експлуатували неповнолітніх у Африці 29.01.2016

Кілька дівчат із Центральноафриканської республіки розповіли співробітникам ООН, що солдати європейської миротворчої місії EUFOR схиляли їх до сексуальних контактів.
Папа Римський завершує поїздку до Африки виступом у мечеті в кризовій ЦАР

Папа Римський завершує поїздку до Африки виступом у мечеті в кризовій ЦАР 30.11.2015

Наприкінці шестиденного туру Африкою Папа Римський Франциск, виступаючи в мечеті в Центральноафриканській республіці, закликав християн та мусульман до опору насильству на релігійному ґрунті.