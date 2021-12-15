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Центральноафриканська Республіка (ЦАР) - країна в Африці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центральноафриканська Республіка".
Центральноафриканська Республіка є державою в Центральній Африці. Столиця - місто Бангі. ЦАР вважається однією з найбідніших країн світу. Ця африканська країна є малозаселеним африканським регіонів. Багато районів ЦАР є складнодоступними. Кількість населення цієї країни становить близько п'яти мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вперше визнав винним чиновника рівня віце-президента. Суд оголосив Жана-П'єра Бембу винним у воєнних злочинах під час конфлікту 2002-2003 років у Центральноафриканській Республіці.