 ЦВК підбила підсумки виборів: ″Слуга народу″ отримує 254 мандати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

ЦВК підбила підсумки виборів: "Слуга народу" отримує 254 мандати

До нового парламенту було обрано 254 депутати від "Слуги народу", при цьому більшість з них пройшли до Ради у мажоритарних округах.

ЦВК оприлюднила остаточні результати дострокових парламентських виборів

ЦВК оприлюднила остаточні результати дострокових парламентських виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) України у п'ятницю, 26 липня, оприлюднила результати підрахунку 100 відсотків електронних протоколів дострокових парламентських виборів. За партійними списками до Верховної Ради пройшли п'ять партій - "Слуга народу" (43,16 відсотка голосів виборців), "Опозиційна платформа - за життя" ("ОП-ЗЖ") - 13,05 відсотка, ВО "Батьківщина" - 8,18 відсотка, "Європейська солідарність" - 8,10 відсотка і "Голос" - 5,82 відсотка. Решта партій не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

Такий розподіл голосів дає змогу "Слузі народу" отримати в парламенті за партійними списками 124 місця, "ОП-ЗЖ" - 37, "Батьківщині" - 24, "Європейській солідарності" - 23 і "Голосу" - 17.

Водночас ЦВК повідомила, що 130 зі 199 депутатів, що перемогли в одномандатних виборчих округах, були висунуті партією "Слуга народу". Ще 23 депутати, що перемогли у мажоритарних округах, представляють інші партії: по шість - "ОП-ЗЖ" та "Опозиційний блок", три - партію "Голос", по два - партію "Європейська солідарність" та "Батьківщина", по одному - від об'єднань "Свобода", "Самопоміч", партії "Біла Церква разом" і "Єдиний центр". Ще 46 переможців в одномандатних округах висувалися самостійно.

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У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки. (25.07.2019)

Президенти США та України провели телефонну розмову. Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з "упевненою" перемогою "Слуги народу" на парламентських виборах, заявили в офісі глави української держави. (25.07.2019)

Таким чином, партію "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання представлятимуть 254 депутати, 43 - "ОП-ЗЖ", 26 - "Батьківщину", 25 - "Європейську солідарність", 20 - "Голос", 6 - партію "Опозиційний блок", по одному - партії "Свобода", "Самопоміч", "Біла Церква разом" та "Єдиний центр". Також у парламенті буде 46 самовисуванців.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

Зафіксована явка виборців становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

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