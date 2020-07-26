 ЦВК визначила громади на Донбасі, де неможливо провести місцеві вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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ЦВК визначила громади на Донбасі, де неможливо провести місцеві вибори

У ЦВК констатували неможливість організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня у деяких громадах Донецької та Луганської областей.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України виснувала, що проведення місцевих виборів у низці громад Донецької та Луганської областей неможливо. Такого висновку члени ЦВК дійшли під час проведеного в суботу, 8 серпня, засідання, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Як зазначається у повідомленні, 30 липня комісія звернулася до Донецької та Луганської облдержадміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 7 серпня такі висновки надійшли, і після аналізу ЦВК ухвалила рішення про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

 "До таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", - йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Разом з тим, ЦВК взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

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Крім того, в ЦВК наголосили, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".

Вибори призначено 

Іншим рішенням під час суботнього засідання ЦВК призначила на 25 жовтня проведення 1441 вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 24 областях України, зазначається на сайті.

Рішення ухвалене Комісією на підставі постанови Верховної Ради України від 17 липня "Про утворення та ліквідацію районів" та розпоряджень уряду про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад.

30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року. Передбачено, що 25 жовтня відбудуться "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу.

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