Політика й суспільство

Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери.

У Франції листоноші додатково виконують функцію соціальних працівників, допомагаючи літнім людям

Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами: 1:02 Німеччина: мігранти побоюються сплеску насилля після стрілянини в Ганау 5:42 Німеччина: хвиля ненависті проти мерів та місцевих політиків 11:21 Португалія: кози та корови як засіб протипожежної безпеки 16:18 Росія: волонтери допомагають знайти людей, які загубилися 21:45 Франція: листоноші перетворюються на соціальних працівників

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