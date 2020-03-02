 Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2020

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Політика й суспільство

Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери.

Самотній літній чоловік у Франції (imago/ARCO IMAGES)

У Франції листоноші додатково виконують функцію соціальних працівників, допомагаючи літнім людям

Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

1:02 Німеччина: мігранти побоюються сплеску насилля після стрілянини в Ганау

5:42 Німеччина: хвиля ненависті проти мерів та місцевих політиків

11:21 Португалія: кози та корови як засіб протипожежної безпеки

16:18 Росія: волонтери допомагають знайти людей, які загубилися

21:45 Франція: листоноші перетворюються на соціальних працівників

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