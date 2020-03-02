Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:
1:02 Німеччина: мігранти побоюються сплеску насилля після стрілянини в Ганау
5:42 Німеччина: хвиля ненависті проти мерів та місцевих політиків
11:21 Португалія: кози та корови як засіб протипожежної безпеки
16:18 Росія: волонтери допомагають знайти людей, які загубилися
21:45 Франція: листоноші перетворюються на соціальних працівників
Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Франція: церковна служба на честь трюфеля. (17.02.2020)
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)
Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней. (03.02.2020)