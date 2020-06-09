Хто збив "Боїнг" над Донбасом? Проміжні підсумки слухань у суді

Хто збив малайзійський "Боїнг" над Донбасом, який виконував рейс MH17, і винен в загибелі 298 осіб? Починаючи з березня в судовому комплексі на околиці аеропорту Амстердаму це питання розглядає окружний суд Гааги. Другий блок попередніх слухань завершився в п'ятницю, 3 липня, рішенням суду за запитами про додаткове розслідування. Левову частку з них подав захист одного з підсудних - росіянина Олега Пулатова. Близько десятка запитів захисту суд відхилив, кілька схвалив, а рішення щодо деяких відклав. DW - про ключові моменти чотирьох тижнів слухань.

Сторона обвинувачення про те, як проводилося розслідування

Другий блок слухань в суді можна умовно розділити на три частини: виступ представників прокуратури Нідерландів з презентацією про хід розслідування, зауваження та запити адвокатів Пулатова і рішення суду з цих та інших питань.

Сторона обвинувачення детально пояснила, чому впевнена в тому, що 17 липня 2014 року малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії, з території, контрольованої сепаратистами, поруч із селищем Первомайський Донецької області.

Читайте також: У Донецьку "заарештували" одного з підозрюваних у збитті MH17 - ЗМІ

Поки розслідування про членів екіпажу і ланцюжок наказів триває, слідство вважає доведеною вину трьох росіян - Ігоря Гіркіна, який називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "ДНР", його підлеглих Сергія Дубинського і Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка. Жоден з них особисто на суді не був присутній і на звинувачення не відповів. Але Пулатова представляли два адвокати.

Представники прокуратури розповіли, як міжнародна слідча група (JIT) перевіряла всі можливі версії. Після численних експертиз, вивчення уламків літака, тіл загиблих і інших даних, в тому числі - прослуханих Службою безпеки України телефонних розмов, вона прийшла до висновку, що літак був збитий саме "Буком".

Зал суду, де слухається справа про збитий "Боїнг"

Значна частина цієї інформації не була новою, раніше її озвучувала JIT, в яку входять представники Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України. Проте виступ обвинувачення дав уявлення про гігантську виконану роботу, із залученням військових і цивільних експертів з різних країн, які аналізували голоси на записах, дані радарів, перевіряли достовірність відео- і фотоматеріалів, обчислювали траєкторію і говорили зі свідками.

Ось лише один приклад - знімки "Бука", зроблені очевидцями під час його транспортування, як в Росії, так і в Україні, були проаналізовані, зокрема й за допомогою комп'ютерного моделювання. Одне з коліс установки було несхожим на інші, що робило її унікальною. Росія на запит слідства, де тоді перебував саме цей "Бук", не відповіла.

Захист Пулатова запропонував альтернативне розслідування

Особливу увагу було привернуто до виступу адвокатів Пулатова, які до цього висловлювалися мало. Ті, хто чекав від них оцінки процесу, були розчаровані - адвокати заявили, що поки не готові до цього, оскільки через коронавірус не можуть особисто поспілкуватися з підзахисним.

А що стосується запитів про додаткове розслідування, то тут адвокати Пулатова перевершили очікування оглядачів. Вони висунули претензії майже з усіх аспектів розслідування, поставивши їх під сумнів. Фактично, вони запропонували провести альтернативне розслідування - від розгляду всіх версій і проведення нових експертиз до бесід в якості свідків з військовими і цивільними експертами, свідками обвинувачення і свідками захисту, серед яких були названі представники Міноборони Росії і концерну "Алмаз-Антей" - виробника "Буків". Одну з цих пропозицій - про показання представника "Алмаз-Антей" - суд задовольнив.

На підтримку пропозиції перевірити версію про те, що "Боїнг" міг бути збитий українським військовим літаком, захист продемонстрував кілька відеозаписів, в тому числі телеканалу RT, а також BBC. На них люди, представлені як жителі Донбасу, говорять про те, що нібито бачили або чули один або два українських військових літака.

Адвокати постійно підкреслювали, що не прагнуть затягнути процес, але у оглядачів і нідерландських ЗМІ склалося саме таке враження. Між захистом і звинуваченням під час другого блоку слухань майже не було словесних перепалок за одним винятком.

Судовий комплекс, в якому проходить процес у справі MH-17

Коли один з адвокатів Пулатова представив заміну українських слідчих у групі JIT в кінці 2019 року в загальному контексті корупції в Україні і побічно поставив під сумнів результат їхньої роботи, представник прокуратури виступив з різким протестом і встав на захист представників Києва.

Судовий процес продовжиться восени

Третій блок слухань, розклад яких складено до осені 2021 року, розпочнеться 31 серпня і триватиме близько двох місяців. На той час, як сказав головуючий суддя Хендрік Стінхейс, захист зможе більш детально обґрунтувати свої запити про додаткове розслідування, рішення за якими відкладені, а також поспілкуватися з Пулатовим особисто, "можливо в третій країні". Крім того, представники родичів загиблих можуть озвучити свої уявлення про компенсації.

У будь-якому випадку, ймовірність затримки через додаткові розслідування, схоже, знизилася. Варіант поділу процесу на частини і розгляду справи Пулатова окремо, про що говорять деякі експерти, зберігається.