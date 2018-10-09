"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.
Свого часу ці типові забудови часів НДР були символом турботи "партії і уряду" про трудящих - панельні, блочні та інші серійні будинки, які спотворили вигляд більшості міст як в колишньому Радянському Союзі, так і в колишній Східній Німеччині. У соціалістичні часи квартири в таких німецьких "хрущівках" були великим дефіцитом. Але коли соціалізм закінчився, населення у східнонімецьких містах почало стрімко скорочуватися - люди переїжджали на Захід. Тож, попит на комірки в панельних будинках став падати.
Цьому потсдамському мікрорайону Древіц з близько п'ятьма тисячами мешканців пощастило. Тут успішно реалізують концепцію міста-саду. Мета проекту - не просто відремонтувати житлові будинки, але й осучаснити цілий мікрорайон та звести до нуля викиди парникових газів у кварталі за рахунок переходу на енергію з відновлюваних джерел, а також створення вільної від автотранспорту зони. Дивіться, як це було раніше і я к виглядає тепер:
Багатоквартирні панельні будинки, зведені у часи НДР, знову стають популярними. На Заході панельне будівництво вважали некреативним, відсталим та обмеженим. Однак за останні роки ставлення людей до нього змінилось. (06.08.2013)
В Україні за радянських часів було зведено багато так званих «чешок» – панельних будинків за типовим проектом чеських архітекторів. Але за певних умов «чешки» стають небезпечними через азбест. Це визнають у Чехії. (01.12.2011)