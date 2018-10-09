"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Свого часу ці типові забудови часів НДР були символом турботи "партії і уряду" про трудящих - панельні, блочні та інші серійні будинки, які спотворили вигляд більшості міст як в колишньому Радянському Союзі, так і в колишній Східній Німеччині. У соціалістичні часи квартири в таких німецьких "хрущівках" були великим дефіцитом. Але коли соціалізм закінчився, населення у східнонімецьких містах почало стрімко скорочуватися - люди переїжджали на Захід. Тож, попит на комірки в панельних будинках став падати.

Цьому потсдамському мікрорайону Древіц з близько п'ятьма тисячами мешканців пощастило. Тут успішно реалізують концепцію міста-саду. Мета проекту - не просто відремонтувати житлові будинки, але й осучаснити цілий мікрорайон та звести до нуля викиди парникових газів у кварталі за рахунок переходу на енергію з відновлюваних джерел, а також створення вільної від автотранспорту зони. Дивіться, як це було раніше і я к виглядає тепер:



