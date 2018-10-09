 ″Хрущівки″ по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2018

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Економіка

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

Панельні будинки у Східній Німеччині

Свого часу ці типові забудови часів НДР були символом турботи "партії і уряду" про трудящих - панельні, блочні та інші серійні будинки, які спотворили вигляд більшості міст як в колишньому Радянському Союзі, так і в колишній Східній Німеччині. У соціалістичні часи квартири в таких німецьких "хрущівках" були великим дефіцитом. Але коли соціалізм закінчився, населення у східнонімецьких містах почало стрімко скорочуватися - люди переїжджали на Захід. Тож, попит на комірки в панельних будинках став падати. 

Цьому потсдамському мікрорайону Древіц з близько п'ятьма тисячами мешканців пощастило. Тут успішно реалізують концепцію міста-саду. Мета проекту - не просто відремонтувати житлові будинки, але й осучаснити цілий мікрорайон та звести до нуля викиди парникових газів у кварталі за рахунок переходу на енергію з відновлюваних джерел, а також створення вільної від автотранспорту зони. Дивіться, як це було раніше і я к виглядає тепер:


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Докладно

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Що з ними роблять німці? 

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