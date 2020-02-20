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"Хрущовками" називають житлові будинки, які почали масово споруджувати в Радянському Союзі за часів Микити Хрущова. Як правило, йдеться про п'ятиповерхові панельні або кирпичні багатосімейні будинки. Зведення хрущовок тривало від кінця 1950-х до середини 1980-х років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.