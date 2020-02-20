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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хрущовки".
"Хрущовками" називають житлові будинки, які почали масово споруджувати в Радянському Союзі за часів Микити Хрущова. Як правило, йдеться про п'ятиповерхові панельні або кирпичні багатосімейні будинки. Зведення хрущовок тривало від кінця 1950-х до середини 1980-х років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри те, що в Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим, масова ревіталізація будинків, зокрема, так званих "хрущовок" і "сталінок", ніяк не почнеться. Київ наразі може похвалитись лише одним успішним проєктом.
Після виведення радянських військ зі Східної Німеччини колишні казарми розвалюються, так і не знайшовши нових господарів. У місті Вюнсдорф неподалік Берліна виникла ідея звести на місці колишнього військового містечка футуристичне "місто-сад". Однак місцева влада вважає проект утопічним. Чому?
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Кольорові та комфортні будинки замість сірих, обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у Німеччині та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Російська влада планує знести хрущовки, аби на їхньому місці побудувати елітне житло. Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті. Під загрозою виселення опинилися понад півтора мільйона москвичів. Активісти борються за збереження будинків. Але чи є в них шанси?