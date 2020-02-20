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Хрущовки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хрущовки".

"Хрущовками" називають житлові будинки, які почали масово споруджувати в Радянському Союзі за часів Микити Хрущова. Як правило, йдеться про п'ятиповерхові панельні або кирпичні багатосімейні будинки. Зведення хрущовок тривало від кінця 1950-х до середини 1980-х років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хрущовки, "гудбай"? Як у Києві реставрують старе житло (20.02.2020) 20.02.2020

Попри те, що в Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим, масова ревіталізація будинків, зокрема, так званих "хрущовок" і "сталінок", ніяк не почнеться. Київ наразі може похвалитись лише одним успішним проєктом.

Екомісто на місці колишнього радянського гарнізону в Німеччині (11.02.2020) 11.02.2020

Після виведення радянських військ зі Східної Німеччини колишні казарми розвалюються, так і не знайшовши нових господарів. У місті Вюнсдорф неподалік Берліна виникла ідея звести на місці колишнього військового містечка футуристичне "місто-сад". Однак місцева влада вважає проект утопічним. Чому?
Ревіталізація хрущовок: чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео) 07.02.2020

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?

Ревіталізація "хрущовок": чому в Україні не працює досвід Європи? (07.02.2020) 07.02.2020

Кольорові та комфортні будинки замість сірих, обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у Німеччині та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Як зрушити з мертвої точки проблему старих хрущовок в Україні

Як зрушити з мертвої точки проблему старих хрущовок в Україні 22.08.2019

В Україні дедалі гостріше постає проблема застарілого житлового фонду. Що робити зі старими хрущовками і чому досі не вдалося приступити до вирішення цього питання, з'ясовувала DW.

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок 02.08.2019

В Естонії в 1960-х роках збудували приблизно 6000 хрущовок. Мета нового проекту SmartEnCity - перетворити деякі з них на енергоефективні будинки. Репортаж DW з Тарту.
Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео) 14.01.2019

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.

Хрущівки по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео) 18.10.2018

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.

Хрущовки під знесення: як понад мільйон москвичів можуть втратити домівки (25.04.2017) 25.04.2017

Російська влада планує знести хрущовки, аби на їхньому місці побудувати елітне житло. Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті. Під загрозою виселення опинилися понад півтора мільйона москвичів. Активісти борються за збереження будинків. Але чи є в них шанси?
Гостей Євро-2012 у Харкові зустрінуть салатові «хрущовки»

Гостей Євро-2012 у Харкові зустрінуть салатові «хрущовки» 11.11.2011

Міська влада Харкова хоче покращити зовнішній вигляд міста, пофарбувавши у яскраві кольори будинки, які знаходяться у межах «маршруту Євро-2012». Однак далеко не всі городяни у захваті від естетичних фантазій мерії.

Дніпропетровські будівельники пропонують дати „хрущовкам” друге життя 25.09.2007

У Дніпропетровську винайшли спосіб реконструкції радянських “хрущовок”. Проект, розроблений фахівцями Придніпровської будівельної академії, дозволить подовжити життя будинків ще принаймні на півстоліття.