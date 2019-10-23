Хор імені Верьовки - український академічний народний хор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хор імені Верьовки".

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Горигорія Верьовки – такою є повна назва хору імені Верьовки. Хор був заснований 1943 року в Харкові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.