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Хор імені Верьовки

Хор імені Верьовки - український академічний народний хор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хор імені Верьовки".

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Горигорія Верьовки – такою є повна назва хору імені Верьовки. Хор був заснований 1943 року в Харкові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) 23.10.2019

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева впевнена, що випадами проти неї олігарх Ігор Коломойський прагне залякати й інших реформаторів у владі. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Квартальна сатира: до чого тут Ігор Коломойський?

"Квартальна" сатира: до чого тут Ігор Коломойський? 22.10.2019

Скандальна сатира студії "Квартал 95" про пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої спричинила хвилю дискусій в Україні про межі гумору та межі впливу олігарха Ігоря Коломойського на політичне життя країни.
Милованов відреагував на образи Коломойського

Милованов відреагував на образи Коломойського 22.10.2019

У відповідь на образи з боку Ігоря Коломойського міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив віджартуватися і не коментувати вимогу олігарха про відставку.
Студія Квартал 95 стала на захист номера про Гонтареву

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву 21.10.2019

У "Кварталі 95" стверджують, що їхній гумор є гострою політичною сатирою. Гендиректор хору імені Верьовки заявив, що йому соромно за участь колективу в номері про підпал будинку ексглави Нацбанку Гонтаревої.
В уряді України розкритикували виступ Кварталу 95 та хору імені Верьовки

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.