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Хонка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хонка".

"Хонка" - головна будівля на території "Межигір'я", колишньої приватної резиденції тепер вже екс-президента України Віктора Януковича. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий управитель у "Межигір’ї": нове життя старої корупції? (12.06.2019) 13.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти її пов’язують з людьми президента-втікача Віктора Януковича. Чи справді це так і що буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами Януковича? Репортаж DW з "Межигір’я".

Межигір'я: нове життя чи стара корупція? (відео)

"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео) 12.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.

Межигір'я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але Хонка занепадає

Межигір'я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але "Хонка" занепадає 21.02.2019

П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції.

П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе Межигір'я (відео)

П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе "Межигір'я" (відео) 21.02.2019

П'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі Віктор Янукович. Щоправда, статус резиденції досі залишається невизначеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019) 20.02.2019

Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича 18.06.2018

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану.

Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео)

Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео) 18.05.2018

Резиденція "Межигір'я" та інші активи Віктора Януковича досі є предметом судових суперечок між компаніями екс-президента та державою. У кого нині більші шанси на успіх?

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018) 18.05.2018

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?
Корупція нон-стоп: чому у Януковича досі не забрали Хонку? (відео)

Корупція нон-стоп: чому у Януковича досі не забрали "Хонку"? (відео) 19.02.2016

Резиденцію екс-президента України в Межигір'ї неофіційно вже два роки контролюють активісти Майдану. Держава поки не вирішила проблему конфіскації майна Януковича.

Корупція нон-стоп: чому у Януковича досі не забрали "Хонку"? (19.02.2016) 19.02.2016

Резиденцію екс-президента України в Межигір'ї неофіційно вже два роки контролюють активісти Майдану. Держава поки не вирішила проблему конфіскації майна Януковича.

Два роки після втечі Януковича: кому належить "Межигір'я" - DW Новини (19.02.2016) 19.02.2016

Найважчий саміт: мігранти і Британія розділили Європу. Статус "Межигір'я": прокурори чекають рішення суду. Українські кутюр'є на London Fashion Week.
Дмитро Гнап: Хонка Януковича має стати музеєм корупції

Дмитро Гнап: "Хонка" Януковича має стати музеєм корупції 02.07.2014

Завдяки проекту YanukovychLeaks проти Віктора Януковича розпочато більше десятка кримінальних проваджень, а українці дізналися ще більше про обсяги корупції колишньої влади. Дмитро Гнап про наслідки проекту.