Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хліб

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хліб".

Хліб - традиційний харчовий продукт, який виготовляється з борошна, води та дріжджів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як пекарня в Бучі годує місто безкоштовним хлібом (04.05.2022) 04.05.2022

Пекарня в хатці-мазанці в Бучі пережила окупацію. Тепер місцеві можуть безкоштовно взяти тут свіжовипечений буханець хліба, просто з печі. Історія про доброту і взаємодопомогу.
Як світ відчуває наслідки війни в Україні (фотогалерея)

Як світ відчуває наслідки війни в Україні (фотогалерея) 11.04.2022

По всьому світу стрімко зростають ціни на паливо, продовольство та інші ресурси, реагуючи на вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу проти РФ. Хто постраждав від кризи найсильніше, дивіться у галереї DW.

Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ

Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ 16.03.2022

На тлі війни в Україні уряд Індії намірився зміцнити власні позиції на світовому ринку збіжжя. У планах індійських урядовців - розбудова інфраструктури, пише Reuters.

Українські жінки - особлива сила в часи війни (08.03.2022) 08.03.2022

Українські жінки в умовах війни допомагають, чим можуть. Дехто воює, дехто перевозить гуманітарні вантажі. Наша розповідь про жінок у тилу, які випікають хліб для армії.

Пекар-металіст: хліб, спечений під гевіметал, смачніший? (28.01.2022) 28.01.2022

Аксель Шмітт - пекар у четвертому поколінні з півдня Німеччини. Він - затятий любитель важкого металу і стверджує, що гевіметал має вплив на смак і аромат хліба, який він випікає.
Продуктові картки: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) 21.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

"Продуктові картки": порятунок від високих цін на харчі чи повернення в СРСР? (20.01.2022) 20.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Держрегулювання цін на соцпродукти в Україні: чого очікувати?

Держрегулювання цін на соцпродукти в Україні: чого очікувати? 17.01.2022

В Україні запровадили граничний рівень торговельної надбавки на низку соціально значущих продуктів не вище 10 відсотків від оптово-відпускної ціни. Як оцінюють цей крок експерти?
Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом 12.01.2022

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
Чому дорожчає український хліб? (відео)

Чому дорожчає український хліб? (відео) 12.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?

Чому дорожчає український хліб? (11.01.2022) 11.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ, сировину та інших витрат їхня діяльність стає збитковою. Крім того, хлібопекарі нарікають на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українських споживачів?
Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів

Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів 06.01.2022

До кінця карантину підприємства зможуть купувати газ з націнкою не більше 25 відсотків. Однакові пільги отримали і фермерські господарства, і великі агрохолдинги.

Кабмін підтримає виробників соціальних харчових товарів через енергетичну кризу

Кабмін підтримає виробників соціальних харчових товарів через енергетичну кризу 24.12.2021

Для уникнення зростання цін через світову енергетичну кризу уряд планує низку заходів з підтримки українських виробників хліба та інших соціально важливих харчових товарів.
Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію?

Куди у Німеччині дівають пиво, не випите через пандемію? 29.03.2021

Німецькі пивоварні через закриття під час пандемії пабів, ресторанів і барів не можуть збути вже вироблене пиво. Термін придатності добігає кінця - і що з ним робити?
Таня Малярчук: Право на минуле

Таня Малярчук: Право на минуле 01.02.2021

"Ми не вбивали, не співпрацювали, не зраджували, не знищували власні святині і не забирали хліб одні в одних?" - Таня Малярчук, спеціально для DW.

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Інші статті