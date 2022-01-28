Хеві-метал – жанр у рок-музці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хеві-метал".

Хеві-метал остаточно було сформовано в 1970-х роках. Великий вплив на цей жанр мали такі британські групи як Black Sabbath та Jidas Priest. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.