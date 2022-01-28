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Хеві-метал

Хеві-метал – жанр у рок-музці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хеві-метал".

Хеві-метал остаточно було сформовано в 1970-х роках. Великий вплив на цей жанр мали такі британські групи як Black Sabbath та Jidas Priest. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пекар-металіст: хліб, спечений під гевіметал, смачніший? (28.01.2022) 28.01.2022

Аксель Шмітт - пекар у четвертому поколінні з півдня Німеччини. Він - затятий любитель важкого металу і стверджує, що гевіметал має вплив на смак і аромат хліба, який він випікає.
Хеві-метал проти польського уряду (відео)

Хеві-метал проти польського уряду (відео) 21.01.2019

Польська група "Бегемот" грає Black Metal і активно виступає проти правлячої консервативної партії "Право і справедливість". Дійшло до того, що цих музикантів хеві-метал називають надією ліберального суспільства.

Польський хеві-метал проти уряду: і нехай увесь світ здригнеться (21.01.2019) 21.01.2019

Польська група "Бегемот" грає Black Metal і активно виступає проти правлячої консервативної партії "Право і справедливість". Дійшло до того, що музикантів хеві-метал тепер називають надією ліберального суспільства.

Пивопровід для фанатів хеві-метал на Wacken Open Air (04.08.2017) 04.08.2017

Пиво для на фестиваль Wacken Open Air постачають цього року не вантажівками, а... підземним пивопроводом довжиною сім кілометрів. Цей найбільший у світі фестиваль хеві-метал проходить у невеличкому німецькому селі з 3 по 5 серпня.

Wacken Open Air - Мекка любителів хеві-метал з усього світу (05.08.2016) 05.08.2016

Маленьке селище Вакен на півночі Німеччини на декілька днів у серпні перетворюється на світову столицю хеві-метал. Звук у 120 децибелів розлякує всіх корів на пасовиськах навколо, і їх заповнюють любителі екстремальної музики.
Музичні пристрасті у виборчій гонці

Музичні пристрасті у виборчій гонці 13.09.2013

Рок, поп чи хеві-метал: під час передвиборної кампанії почути можна все. Втім, виконавцям часто не подобається, хто і як використовує їхні композиції.