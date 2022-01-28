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Хеві-метал – жанр у рок-музці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хеві-метал".
Хеві-метал остаточно було сформовано в 1970-х роках. Великий вплив на цей жанр мали такі британські групи як Black Sabbath та Jidas Priest. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Польська група "Бегемот" грає Black Metal і активно виступає проти правлячої консервативної партії "Право і справедливість". Дійшло до того, що музикантів хеві-метал тепер називають надією ліберального суспільства.
Пиво для на фестиваль Wacken Open Air постачають цього року не вантажівками, а... підземним пивопроводом довжиною сім кілометрів. Цей найбільший у світі фестиваль хеві-метал проходить у невеличкому німецькому селі з 3 по 5 серпня.
Маленьке селище Вакен на півночі Німеччини на декілька днів у серпні перетворюється на світову столицю хеві-метал. Звук у 120 децибелів розлякує всіх корів на пасовиськах навколо, і їх заповнюють любителі екстремальної музики.