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Попри епідемію COVID-19, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагають пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. DW - про те, що відбувається довкола святкування єврейського Нового року в Умані.
Понад тисячу юдейських прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі. Їхня ціль - Умань на Черкащині, де вони планують святкувати Новий рік. Однак через коронавірус іноземцям в'їзд до України заборонений.