Паломництво під час карантину: як тисячі хасидів таки потрапили до Умані

Попри епідемію COVID-19, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагають пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. DW - про те, що відбувається довкола святкування єврейського Нового року в Умані.