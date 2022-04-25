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Хасиди

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хасиди".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.
До Умані прибули майже 30 тисяч паломників-хасидів

До Умані прибули майже 30 тисяч паломників-хасидів 06.09.2021

Понад 27,7 тисячі паломників-хасидів з 10 країн світу вже прибули до Умані на святкування Рош га-Шана, кажуть у ДСНС.
Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів

Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів 18.08.2021

Українська та ізраїльська поліція співпрацюють, аби гарантувати безпеку під час святкування іудейського Нового року біля могили цадика Нахмана.
Стрілянина в Умані: поліція знайшла нападника

Стрілянина в Умані: поліція знайшла нападника 23.05.2021

Нацполіція України повідомила, що затримала нападника, який поранив двох хасидів в Умані, ним виявився ізраїльтянин.
Стрілянина в Умані: двоє ізраїльтян поранені

Стрілянина в Умані: двоє ізраїльтян поранені 22.05.2021

В Умані сталася стрілянина, внаслідок якої дістали поранення двоє громадян Ізраїлю. Поліція відкрила провадження за фактом хуліганства.

Зависока ціна: чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус

"Зависока ціна": чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус 13.10.2020

В Ізраїлі складна епідеміологічна ситуація. Особливо високим є рівень зараження серед ультраортодоксів. Ці громади нехтують обмежувальними заходами, накликаючи на себе гнів світського населення.
Хасиди-паломники залишили український кордон

Хасиди-паломники залишили український кордон 18.09.2020

Хасиди-паломники залишили територію біля українського кордону, повідомили в ДПСУ. Декілька днів вони намагалися потрапити на територію України, щоб відсвяткувати єврейський новий рік Рош га-Шана в Умані.
Паломництво під час карантину: як тисячі хасидів таки потрапили до Умані

Паломництво під час карантину: як тисячі хасидів таки потрапили до Умані 17.09.2020

Попри епідемію COVID-19, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагають пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. DW - про те, що відбувається довкола святкування єврейського Нового року в Умані.
Ізраїль закликав застряглих у Білорусі хасидів повертатися додому

Ізраїль закликав застряглих у Білорусі хасидів повертатися додому 17.09.2020

В уряді Ізраїлю кажуть, що отримали остаточну відмову від Києва пропускати хасидів. За даними білоруської влади, в країні перебувають понад 2,5 тисячі паломників-хасидів.
Україна закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, де зібралися хасиди

Україна закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, де зібралися хасиди 16.09.2020

Кабінет міністрів закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, де перебувають паломники-хасиди, які намагаються потрапити в України попри заборону.

Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020) 16.09.2020

Понад тисячу юдейських прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі. Їхня ціль - Умань на Черкащині, де вони планують святкувати Новий рік. Однак через коронавірус іноземцям в'їзд до України заборонений.

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні 16.09.2020

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі прочан-хасидів, котрі не полишають спроб потрапити в Україну. Ще 50 прочан намагаються перейти кордон на Волині, повідомили в ДПСУ.
Лукашенко хоче домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів

Лукашенко хоче домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів 15.09.2020

Олександр Лукашенко доручив уряду Білорусі домовитися з Україною про зелений коридор для хасидів-паломників.
Україна просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів

Україна просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів 15.09.2020

Міністерство закордонних справ України просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів на в'їзд до України.
Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів 15.09.2020

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.
Умань відвідають три тисячі хасидів - Аваков

Умань відвідають три тисячі хасидів - Аваков 07.09.2020

Майже три тисячі хасидів відвідають Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Раніше на паломництво приїжджали 30-40 тисяч осіб, повідомив міністр внутрішніх спав України Арсен Аваков.
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