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Халіфа Хафтар

Халіфа Хафтар - лівійський генерал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Халіфа Хафтар".

Нині Хафтар вважається однією з ключових фігур громадянської війни в Лівії. Він командує самопроголошеною "Лівійською національною армією". Раніше Хафтар був соратником Муамара Каддафі. У 1969 році Хафтар взяв участь у військовому перевороті в Лівії, у результаті якого у країні була скинута монархія, а влада перейшла до рук Ради революційного командування і Муамара Каддафі, який її очолив. Згодом, однак, Хафтар перетворився на запеклого ворога Каддафі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я 23.10.2020

Після кількаденних перемовин у Женеві сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я. В ООН назвали цей крок історичним.
В Лівії оголосили про припинення вогню

В Лівії оголосили про припинення вогню 21.08.2020

Уряд у Триполі оголосив про негайне припинення бойових дій на всій території країни.

Провал мирної ініціативи: урядові сили у Лівії продовжують наступ

Провал мирної ініціативи: урядові сили у Лівії продовжують наступ 08.06.2020

Сили лівійського уряду національної єдності продовжують наступ, попри мирну "каїрську ініціативу", на яку погодився командувач ЛНА Халіфа Хафтар.

Війна в Лівії: Хафтар готовий до перемир'я, Триполі відмовляється

Війна в Лівії: Хафтар готовий до перемир'я, Триполі відмовляється 06.06.2020

Президент Єгипту після зустрічі з лівійським генералом Хафтаром заявив про так звану "Каїрську ініціативу", що передбачає припинення вогню в Лівії з 8 червня.
Урядові війська Лівії взяли під контроль місто Тархуна поблизу Триполі

Урядові війська Лівії взяли під контроль місто Тархуна поблизу Триполі 05.06.2020

Війська уряду національної єдності Лівії встановили контроль над містом Тархуна. Раніше вони повідомляли про встановлення повного контролю над столицею країни Триполі.
У Лівії воює близько тисячі російських найманців ПВК Вагнер - звіт ООН

У Лівії воює близько тисячі російських найманців ПВК "Вагнер" - звіт ООН 07.05.2020

До 1200 російських найманців воюють на боці генерала Халіфи Хафтара проти лівійського уряду, йдеться в конфіденційному звіті ООН.

Конфлікт у Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням COVID-19 - МКЧХ

Конфлікт у Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням COVID-19 - МКЧХ 12.04.2020

Унаслідок значної кількості жертв збройного протистояння в Лівії лікарні перевантажені й не можуть протидіяти поширенню коронавірусу, застерігають у "Червоному хресті".

ЄС починає місію Іріні для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії

ЄС починає місію "Іріні" для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії 26.03.2020

Нова місія ЄС "Іріні" має на меті покласти край постачанню зброї обом сторонам конфілкту в Лівії. Зброю до країни постачали навіть ті держави, що домовилися не підтримувати жодну зі сторін конфлікту.
Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перемир'я 25.02.2020

Попри запровадження режиму припинення вогню сторони відмовилися від подальших політичних переговорів. Перемир'я має допомогти цивільним особам повернутися до своїх домівок.
Лівія - громадянська війна і геополітичний конфлікт (фотогалерея)

Лівія - громадянська війна і геополітичний конфлікт (фотогалерея) 17.02.2020

Ситуація в Лівії вкрай заплутана. Хто за що воює і від яких країн отримує підтримку? Галерея DW розповідає про основні сторони конфлікту, їхні інтереси та цілі.
Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт 17.02.2020

Ситуація в Лівії вкрай заплутана. Хто за що воює і від яких країн отримує підтримку? Галерея DW розповідає про основні сторони конфлікту, їхні інтереси та цілі.
ООН: Попри ембарго в Лівію надалі постачають зброю

ООН: Попри ембарго в Лівію надалі постачають зброю 26.01.2020

Зброю до Лівії серед інших відправляють і країни-учасниці конференції в Берліні, які домовились про ембарго. Це загрожує домовленостям про перемир'я у країні, наголошують в місії ООН з надання підтримки Лівії.
Коментар: Німеччина має діяти активніше щодо Лівії

Коментар: Німеччина має діяти активніше щодо Лівії 20.01.2020

Щоб не допустити перетворення Лівії на "другу Сирію", керівництво ФРН провело в Берліні саміт щодо Лівії. Тож Німеччина взяла на себе більше відповідальності за майбутнє Лівії, вважає оглядач FAZ Йоганнес Ляйтгойзер.
Конференція щодо Лівії в Берліні: перший крок до розв'язання конфлікту

Конференція щодо Лівії в Берліні: перший крок до розв'язання конфлікту 20.01.2020

Саміт у Берліні щодо Лівії завершився одностайним рішенням його учасників. Це має стати першим кроком до припинення громадянської війни в Лівії. Однак шлях до миру буде нелегким.
У Берліні відбудеться конференція з врегулювання конфлікту в Лівії

У Берліні відбудеться конференція з врегулювання конфлікту в Лівії 19.01.2020

Метою зустрічі є досягнення тривалого перемир'я у Лівії та віднайдення політичного шляху для вирішення конфлікту у цій країні.

Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців

Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців 18.01.2020

На міжнародній конференції щодо Лівії 19 січня обговорюватимуть нелегальні поставки зброї в цю країну, розповів спецпредставник ООН. Він також закликав до виведення з країни іноземних бійців.
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