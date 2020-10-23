Халіфа Хафтар - лівійський генерал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Халіфа Хафтар".

Нині Хафтар вважається однією з ключових фігур громадянської війни в Лівії. Він командує самопроголошеною "Лівійською національною армією". Раніше Хафтар був соратником Муамара Каддафі. У 1969 році Хафтар взяв участь у військовому перевороті в Лівії, у результаті якого у країні була скинута монархія, а влада перейшла до рук Ради революційного командування і Муамара Каддафі, який її очолив. Згодом, однак, Хафтар перетворився на запеклого ворога Каддафі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.