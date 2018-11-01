Хакери опублікували приватні повідомлення тисяч користувачів Facebook

Персональні дані 257 тисяч користувачів соцмережі Facebook виклали у вільному доступі в мережі інтернет від початку вересня. Про це у п'ятницю, 2 листопада, повідомила російська служба BBC. При цьому несанкціонований витік даних включає також приватні повідомлення 81 тисячі користувачів.

Ймовірно, за витоком особистої інформації юзерів соцмережі стоять російські хакери. Зловмисники, що стоять за витоком, заявляють, що в них є дані 120 мільйонів користувачів соцмережі. BBC зв'язалася з кількома користувачами з РФ, які підтвердили, що саме їхні персональні повідомлення викладені в мережу.

Аналітики британської компанії Digital Shadows повідомили, що з усієї кількості профілів, особисту інформацію яких викладено в інтернет, 47 тисяч належать користувачам з України. 12 тисяч зламаних особистих FB-сторінок базовані в РФ. Також серед зламаних хакерами є профілі з Великобританії, США, Бразилії.