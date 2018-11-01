 Хакери опублікували приватні повідомлення тисяч користувачів Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Хакери опублікували приватні повідомлення тисяч користувачів Facebook

Приватні дані 257 тисяч юзерів Facebook виклали в інтернеті. 47 тисяч зламаних хакерами профілів належать користувачам з України.

Facebook

DW.COM

Facebook тимчасово прибрав одну зі своїх функцій та залагодив прогалину в системі безпеки даних користувачів. (28.09.2018)

Штраф у 500 тисяч фунтів, призначений Facebook, пов'язаний зі скандалом довкола Cambridge Analytica. Влада Великобританії вирішила, що соцмережа нечесно поводилася із приватними даними. (25.10.2018)

Персональні дані 257 тисяч користувачів соцмережі Facebook виклали у вільному доступі в мережі інтернет від початку вересня. Про це у п'ятницю, 2 листопада, повідомила російська служба BBC. При цьому несанкціонований витік даних включає також приватні повідомлення 81 тисячі користувачів.

Ймовірно, за витоком особистої інформації юзерів соцмережі стоять російські хакери. Зловмисники, що стоять за витоком, заявляють, що в них є дані 120 мільйонів користувачів соцмережі. BBC зв'язалася з кількома користувачами з РФ, які підтвердили, що саме їхні персональні повідомлення викладені в мережу.

Аналітики британської компанії Digital Shadows повідомили, що з усієї кількості профілів, особисту інформацію яких викладено в інтернет, 47 тисяч належать користувачам з України. 12 тисяч зламаних особистих FB-сторінок базовані в РФ. Також серед зламаних хакерами є профілі з Великобританії, США, Бразилії.

Дивитись відео 01:20
Now live
01:20 хв

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW (11.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чи прослуховує Facebook користувачів? Експеримент DW (11.04.2018)  

Також за темою

Facebook logo

Facebook: хакери отримали дані 29 мільйонів користувачів 12.10.2018

Через недоліки у системах безпеки кіберзлочинці змогли отримати доступ до особистих даних 29 мільйонів акаунтів у соціальній мережі Facebook, повідомили у самій компанії.

Vkontakte Soziales Netzwerk Russland

Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження 11.09.2018

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українськими користувачами у серпні цього року. У топ-10 - також "Яндекс" і "Одноклассники".

USA Facebook-Aktie droht nach trübem Ausblick Rekord-Tagesverlust

WP: Facebook застосовує шкалу надійності користувачів 21.08.2018

Інтернет-компанія Facebook почала оцінювати репутацію своїх користувачів за шкалою надійності. Так соціальна мережа бореться з поширенням фейкових новин.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Петро Порошенко 1 листопада у Києві

Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту

Канцлерка ФРН заявила в Києві, що підтримує санкції ЄС щодо РФ і виступає за виконання мінських угод. 

Суд має визначити відповідальність VW перед мільйонами автовласників

Дизельний скандал: перший прецедентний позов проти VW

Захисники прав споживачів і ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності VW перед автовласниками. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  