Хакери атакували Бундестаг, Бундесвер і посольства в Берліні - ЗМІ

Депутати Бундестагу, Бундесвер і кілька посольств у Берліні зазнали хакерської атаки 14 листопада. Про це пише в четвер, 29 листопада, часопис Der Spiegel із посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції. За даними журналу, атаку могло здійснити кіберугруповання Snake (Turla), яке пов'язують із російськими спецслужбами.

Хакери отримали доступ до електронних скриньок німецьких депутатів. При цьому йдеться не про мережу Бундестагу, а про партійну пошту, уточнює видання. Скільки саме скриньок зламали, а також чи стався витік даних, не повідомляється.

У Федеральному відомстві з охорони конституції на запит Der Spiegel зазначили, що "жертви кібернападу пов'язані головно зі сферами держави і політики".

Як підозрюють, угруповання Snake може стояти за хакерською атакою на урядову мережу Німеччини, яка відбулася на початку 2018 року. У звіті Федерального відомства з охорони конституції за 2016 рік зазначається, що група Snake, відома також під назвою Turla, існує з 2005 року й має "дуже складне й високоякісне шкідливе програмне забезпечення".