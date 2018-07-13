 ФІФА вирішила не карати Віду за друге відео зі ″Слава Україні!″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

ФІФА вирішила не карати Віду за друге відео зі "Слава Україні!"

ФІФА вирішила не карати гравця збірної Хорватії Домагоя Віду за друге відео, на якому він виголошує гасло "Слава Україні!". За перше таке відео він отримав попередження.

Домагой Віда у півфінальному матчі ЧС-2018 проти збірної Англії

Домагой Віда у півфінальному матчі ЧС-2018 проти збірної Англії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не стала карати гравця збірної Хорватії та колишнього захисника київського "Динамо" Домагоя Віду за друге відео, в якому він виголошує українське гасло "Слава Україні!".

"Після ретельного аналізу другого відео, що з'явилося в ЗМІ, глава дисциплінарного комітету прийшов до висновку, що запис був зроблений до того, як на Віду були накладені санкції", - повідомили у ФІФА в суботу, 14 липня, цитує агентство "Інтерфакс".

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ФІФА оголосила попередження гравцю збірної Хорватії Домагою Віді за слова "Слава Україні!" у відео після матчу з Росією. Утім, організація не стала дискваліфіковувати чи штрафувати футболіста. (08.07.2018)

За заяви, що перемога збірної Хорватії над збірною Росії стала "перемогою для України", хорватському тренеру Огнєну Вукоєвичу треба заплатити 15 тисяч швейцарських франків штрафу, постановив дисциплінарний комітет ФІФА. (10.07.2018)

Футбольна федерація Хорватії також перепросила перед російською громадськістю за відео з гаслом "Слава Україні!" (09.07.2018)

Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу, який проходить в РФ, Догамой Віда знявся в короткому відеоролику разом з іншим екс-футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні!", а Вукоєвич каже, що здобута над збірною Росії перемога  - "перемога - за "Динамо" і за Україну". Це відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії.

У відповідь на це ФІФА оголосила попередження Домагою Віді, а Огнєну Вукоєвичу присудила штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків. Після цього в інтернеті з'явилось нове відео з Відою, який з пляшкою пива у руці та у компанії екс-гравця збірної Хорватії Івиці Олича знову промовляє гасло "Слава Україні!". 10 липня у ФІФА повідомили, що вивчать це відео та ухвалять  відповідне рішення.

Після півфінального матчу з англійцями 11 липня Віда вибачився перед російськими вболівальниками за проголошення українського гасла. 

15 липня у фіналі Чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії зіграє проти команди Франції.

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"Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018)

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