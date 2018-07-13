ФІФА вирішила не карати Віду за друге відео зі "Слава Україні!"

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не стала карати гравця збірної Хорватії та колишнього захисника київського "Динамо" Домагоя Віду за друге відео, в якому він виголошує українське гасло "Слава Україні!".

"Після ретельного аналізу другого відео, що з'явилося в ЗМІ, глава дисциплінарного комітету прийшов до висновку, що запис був зроблений до того, як на Віду були накладені санкції", - повідомили у ФІФА в суботу, 14 липня, цитує агентство "Інтерфакс".

Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу, який проходить в РФ, Догамой Віда знявся в короткому відеоролику разом з іншим екс-футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні!", а Вукоєвич каже, що здобута над збірною Росії перемога - "перемога - за "Динамо" і за Україну". Це відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії.

У відповідь на це ФІФА оголосила попередження Домагою Віді, а Огнєну Вукоєвичу присудила штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків. Після цього в інтернеті з'явилось нове відео з Відою, який з пляшкою пива у руці та у компанії екс-гравця збірної Хорватії Івиці Олича знову промовляє гасло "Слава Україні!". 10 липня у ФІФА повідомили, що вивчать це відео та ухвалять відповідне рішення.

Після півфінального матчу з англійцями 11 липня Віда вибачився перед російськими вболівальниками за проголошення українського гасла.

15 липня у фіналі Чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії зіграє проти команди Франції.