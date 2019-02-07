Фірми з Великобританії через Brexit переїжджають до Нідерландів

З огляду на майбутній вихід Великобританії з ЄС, протягом минулого року 42 британські фірми переїхали або перебувають у процесі переїзду до Нідерландів. Пов'язані з передислокацією інвестиції становлять близько 291 мільйона євро, а також ідеться про близько дві тисячі нових робочих місць, заявило в суботу, 9 лютого, міністерство економіки Нідерландів, повідомляє агенція dpa.

Як зазначається у повідомленні міністерства, більшість з цих фірм - британські, але є також філії американських чи азійських компаній. Так, серед фірм, які переїхали до Нідерландів, зокрема, європейський офіс японського виробника електроніки Panasonic, японський інвестиційний банк Norinchukin, фінансові компанії MarketAxess і Azimo.

З огляду на "дедалі більшу невизначеність" через Brexit, підприємства можуть покластися на "хороший економічний клімат" у Нідерландах, заявив міністр економіки цієї країни Ерік Вібес, цитує агенція AFP.

У той же час , згідно з річним звітом нідерландського Агентства з іноземних інвестицій, до країни планують переїхати ще 250 британських компаній, які працюють, зокрема, у сфері фінансів, медіа та логістики. Так, про наміри переїзду оголосили телеканал Discovery та медіакомпанія Bloomberg.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування у Великобританії, проведеними нещодавно бізнес-організацією для керівників компаній Institute of Directors, майже третина британський фірм можуть перенести свої операції за межі країни, оскільки серед підприємств зростає занепокоєння через незрозумілу ситуацію з виходом Великобританії з ЄС.