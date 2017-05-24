Фінляндія знову очолила рейтинг ООН найщасливіших країн світу

Фінляндія знову посіла перше місце в рейтингу найщасливіших країн світу, який був складений Підрозділом ООН з пошуку рішень для стабільного розвитку (United Nations Sustainable Development Solutions Network).

Згідно зі щорічною доповіддю World Happiness Report 2020, яку оприлюднили в п'ятницю, 20 березня, в Міжнародний день щастя, до десятки найщасливіших країн світу увійшли також Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія та Люксембург.

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Україна піднялася на 10 позицій порівняно з минулим роком та посіла 123-тю сходинку. Вона розташувалася між Намібією (122 місце) та Ліберією (124 місце). Ця позиція залишається найнижчою серед європейських країн. Росія опустилася з 68-го на 73 місце, Молдова - на 70-му, Білорусь - на 75-му, а Грузія - на 117-му місці.

Німеччина продовжує утримувати 17-ту позицію, Сполучені Штати Америки - 18-ту, Китай - 94-ту. Замикають рейтинг Зімбабве (151-е місце), Південний Судан (152) та Афганістан (153).

Для розрахунку рівня щастя експерти враховували низку чинників: ВВП на душу населення, соціальну підтримку, очікувану тривалість життя, щедрість, а також свободу і корупцію в частині впливу на ухвалення важливих життєвих рішень. Кожен з цих факторів оцінювався за десятибальною шкалою, після чого виводився середній для країни бал.

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