Фінляндія знову обмежує в'їзд для жителів більшості країн ЄС

Фінляндія відновлює обмеження на в'їзд з більшості країн зони ЄС+, яка включає 26 держав Шенгенської зони: 22 країни-члени ЄС та чотири асоційовані держави - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Як повідомили в уряді Фінляндії у середу, 19 серпня, з 24 серпня запроваджується прикордонний контроль для мандрівників з Німеччини, Греції, Мальти, Данії, Норвегії та Ісландії через збільшення кількості інфікувань коронавірусом у цих країнах. Ті, хто в'їжджає з цих держав, повинні будуть пройти 14-денний карантин.

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Раніше аналогічне обмеження було запроваджене і при в'їзді з багатьох інших держав ЄС. Таким чином, без обмежень у Фінляндію зможуть в'їжджати лише жителі наступних країн ЄС: Італії, Угорщини, Словаччини, Естонії, Латвії та Литви, зазначає агентство новин AFP. Також у "зеленому" списку і деякі країни з-поза меж ЄС, зокрема, Грузія, Руанда та Південна Корея.

"Прикордонна політика Фінляндії є найжорсткішою в Європейському Союзі, оскільки ми хотіли зберегти відносно стабільну ситуацію щодо коронавірусу у Фінляндії", - заявила міністерка внутрішніх справ Марія Охісало на пресконференції. Також вона оголосила про пом'якшення обмежень на кордонах Фінляндії зі Швецією та Норвегією для жителів прикордонних районів.

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Нагадаємо, у червні уряд Фінляндії повідомив, що не встановлюватиме прикордонні обмеження та вимогу карантину для осіб, які приїжджатимуть з країн, де зафіксовано менше восьми нових випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч людей протягом останніх двох тижнів. Утім, уряд вже зробив винятки для країн, які мають менше десяти випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч людей за останні два тижні.

В ЄС домовилися про відкриття внутрішніх кордонів з 15 червня. Але через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом окремі країни знову почали запроваджувати обмеження для певних держав чи регіонів.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, всього у Фінляндії офіційно зареєстрували 7776 випадків зараження коронавірусом, 334 людини з коронавірусом померли, 7050 пацієнтів одужали.