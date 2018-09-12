Фінал "справи рюкзаків": обвинувачений отримав умовне покарання

Українського підприємця Володимира Литвина, підозрюваного в шахрайстві під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії України (НГУ), визнано винним та засуджено до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. Відповідне рішення ухвалив у вівторок, 11 вересня, Червонозаводський районний суд Харкова.

Між Литвином та слідством була укладена угода, відповідно до якої він зобов'язався відшкодувати завдану державі шкоду в сумі 4,8 мільйона гривень. Литвину інкримінувалося привласнення майна і підробка документів. Після оголошення вироку у справі засуджений від коментарів відмовився, але визнав, що рішенням задоволений, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Ця справа набула значного резонансу в Україні та стала відомою як "справа рюкзаків". Раніше одним з головних фігурантів справи був син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр, а також екс-заступник керівника МВС Сергій Чеботар. Утім, у липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження у цій справі проти сина Авакова та Чеботаря. Єдиним підозрюваним залишився Володимир Литвин - представник фірми-переможця тендера на поставку рюкзаків.