Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018

Французька збірна здобула Кубок Світу на футбольному чемпіонаті в Росії. У неділю, 15 липня, у фінальному матчі ЧС-2018 французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.

У першому таймі хорвати мали відчутну ігрову перевагу та більше контролювали м'яч. Утім, на 18-й хвилині саме французи відкрили рахунок завдяки автоголу. Після штрафного удару у виконанні французького нападника Антуана Грізманна м'яч у сітку воріт залетів від голови хорвата Маріо Манджукича.

Після пропущеного гола збірна Хорватії продовжила атакувати та вже через 10 хвилин зрівняла рахунок - на 28-ій хвилині Іван Перишич після розіграшу стандарту сильним ударом спрямував м'яч у лівий від голкіпера кут воріт.

Льоріс пропускає м'яч від Перишича

Проте до перерви французи вийшли уперед - і знову завдяки стандарту. Цього разу у ворота збірної Хорватії рефері призначив пенальті після того, як була зафіксована гра рукою Івана Перишича у власному штрафному майданчику. Одинадцятиметровий удар на 39-й хвилині холоднокровно реалізував Антуан Грізманн - 2:1 на користь французів.

Президент Франції Еммануель Макрон вболівав на трибунах за свою збірну

У другому таймі французи продовжували краще реалізовувати власні моменти. Спочатку французький півзахисник Поль Погба дальнім ударом на 59-ій хвилині спрямував м'яч у сітку воріт хорватів, а вже за шість хвилин Кіліан Мбаппе з-за меж штрафного майданчика забив уже четвертий гол для Франції.

Французька збірна святкує гол Поля Погби

Здавалося, це мало кінцево зламати надії хорватів на перемогу, однак неочікувано на 69-ій хвилині Манджукич після грубої помилки французького воротаря Уго Льоріса в один дотик скоротив відставання від французів. Але попри технічність гри хорватам у час, який залишися у другому таймі, так і не вдалося надолужити значне відставання. Матч завершився з рахунком 4:2, а Франція вдруге в своїй історії стала чемпіоном світу.

Шлях до перемоги

У 1998 році ведена Зінедіном Зіданом, Тьєррі Анрі і Дідьє Дешамом команда Франції вперше в своїй історії завоювала золото світової футбольної першості, обігравши в фіналі домашнього чемпіонату бразильців.

У 2006 році французи знову дійшли до фіналу ЧС, але там поступилися у серії пенальті збірній Італії. Цьому значною мірою сприяло скандальне видалення лідера французів Зідана, який вдарив головою в живіт італійського захисника Марко Матерацці, який спровокував його образливими висловлюваннями.

Сьогодні Дешам, який вже не грає, а тренує національну збірну, увійшов в історію як третя людина, якій вдалося вибороти чемпіонський титул і як футболісту, і як тренеру.