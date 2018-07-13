 Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018

Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 вона обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

Французька збірна здобула Кубок Світу на футбольному чемпіонаті в Росії. У неділю, 15 липня, у фінальному матчі ЧС-2018 французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.

У першому таймі хорвати мали відчутну ігрову перевагу та більше контролювали м'яч. Утім, на 18-й хвилині саме французи відкрили рахунок завдяки автоголу. Після штрафного удару у виконанні французького нападника Антуана Грізманна м'яч у сітку воріт залетів від голови хорвата Маріо Манджукича.

Після пропущеного гола збірна Хорватії продовжила атакувати та вже через 10 хвилин зрівняла рахунок - на 28-ій хвилині Іван Перишич після розіграшу стандарту сильним ударом спрямував м'яч у лівий від голкіпера кут воріт.

Льоріс пропускає м'яч від Перишича

Льоріс пропускає м'яч від Перишича

Проте до перерви французи вийшли уперед - і знову завдяки стандарту. Цього разу у ворота збірної Хорватії рефері призначив пенальті після того, як була зафіксована гра рукою Івана Перишича у власному штрафному майданчику. Одинадцятиметровий удар на 39-й хвилині холоднокровно реалізував Антуан Грізманн - 2:1 на користь французів.

Президент Франції Еммануель Макрон вболівав на трибунах за свою збірну

Президент Франції Еммануель Макрон вболівав на трибунах за свою збірну

У другому таймі французи продовжували краще реалізовувати власні моменти. Спочатку французький півзахисник Поль Погба дальнім ударом на 59-ій хвилині спрямував м'яч у сітку воріт хорватів, а вже за шість хвилин Кіліан Мбаппе з-за меж штрафного майданчика забив уже четвертий гол для Франції.

Французька збірна святкує гол Поля Погби

Французька збірна святкує гол Поля Погби

Здавалося, це мало кінцево зламати надії хорватів на перемогу, однак неочікувано на 69-ій хвилині Манджукич після грубої помилки французького воротаря Уго Льоріса в один дотик скоротив відставання від французів. Але попри технічність гри хорватам у час, який залишися у другому таймі, так і не вдалося надолужити значне відставання. Матч завершився з рахунком 4:2, а Франція вдруге в своїй історії стала чемпіоном світу.

Шлях до перемоги

У 1998 році ведена Зінедіном Зіданом, Тьєррі Анрі і Дідьє Дешамом команда Франції вперше в своїй історії завоювала золото світової футбольної першості, обігравши в фіналі домашнього чемпіонату бразильців.

У 2006 році французи знову дійшли до фіналу ЧС, але там поступилися у серії пенальті збірній Італії. Цьому значною мірою сприяло скандальне видалення лідера французів Зідана, який вдарив головою в живіт італійського захисника Марко Матерацці, який спровокував його образливими висловлюваннями.

Сьогодні Дешам, який вже не грає, а тренує національну збірну, увійшов в історію як третя людина, якій вдалося вибороти чемпіонський титул і як футболісту, і як тренеру.

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