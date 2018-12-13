Фільм "Смерть Сталіна" став найкращою європейською комедією

Сатирична кінокартина "Смерть Сталіна" британського режисера Армандо Іаннуччі отримала приз Європейської кіноакадемії в номінації "найкраща європейська комедія". 31-я церемонія вручення премій European Film Award відбулась ввечері у суботу, 15 грудня, в іспанській Севільї.

Дія фільму Іаннуччі розгортається після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, коли коло наближених до генсека ЦК КПРС починає боротьбу за владу. У січні 2018 року міністерство культури РФ відкликало у комедії прокатне посвідчення, після чого показ фільму в Росії став неможливим.

Кращим європейським фільмом стала "Холодна війна" Павла Павліковського

Найкращим європейським фільмом визнана чорно-біла драма "Холодна війна" польського режисера Павла Павліковського, яка відзначена ще нагородами за кращу жіночу роль, режисуру, сценарій і монтаж. Прем'єрний показ цієї стрічки відбувся у травні в основній програмі Каннського кінофестивалю у Франції, де Павліковський був відзначений як кращий режисер. Кращим актором Європи був визнаний Марчелло Фонте за роль у фільмі "Догмен".

Німецькі фільми цього року отримали призи лише в другорядних категоріях. Найкращими композиторами визнані Крістоф Кайзер (Christoph M. Kaiser) і Юліан Маас (Julian Maas) за саундтрек до кінодрами "Три дні в Кіброн". Крім того, приз за найкращий саунд-дизайн до німецького фільму про військових злочинців "Капітан" отримали Андре Бендоккі-Альвес і Мартін Штеєр (Martin Steyer).

Приз в номінації "найкращий художник-постановник" отримав росіянин Андрій Понкратов за роботу у фільмі режисера Кирила Серебреннікова "Літо". Під час церемонії також згадали українського кінорежисера Олега Сенцова, який відбуває в російській колонії 20-річний термін.