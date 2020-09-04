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Філарет

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філарет".

Філарет - український православний церковний діяч, третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Русі-України. Філарет (Михайло Антонович Денисенко) народився 1929 року в Донецькій області, закінчив Московську духовну семінарію Російської православної церкви. Філарет ініціював створення Української православної церкви в складі Московського патріархату і був її першим . Після здобуття Україною незалежності Філарет створив Українську православну церкву Київського патріархату. Філарет очолив Київський патріархат після смерті предстоятеля Володимира. Філарет відстоює ідею створення єдиної української помісної православної церкви і виступає за міжцерковний діалог в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні

У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні 04.09.2020

У пресслужбі УПЦ КП повідомили, що у патріарха Філарета діагностували COVID-19. Він перебуває у лікарні, лікарі оцінюють його стан як задовільний.
Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ 23.03.2020

"Виявляється, коронавірус виник через дозволені шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному! Покаймося-но, поцілуємо всі до одної ікони, і замироточать вони вакциною животворною!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Синод ПЦУ припинив членство Філарета

Синод ПЦУ припинив членство Філарета 05.02.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет був відсутнім на шістьох засіданнях Священного синоду поспіль, зазначають у ПЦУ. Однак Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ.
Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП 10.01.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП. Однак речник ПЦУ Євстратій Зоря заявляє, що юридичних наслідків ця дія не матиме.
Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря

Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря 14.12.2019

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату".
Для Філарета створили місію у складі Православної церкви України

Для Філарета створили місію у складі Православної церкви України 05.12.2019

Після ліквідації Української православної церки Київського патріархату синод ПЦУ створив для патріарха Філарета релігійну організацію у формі місії. У його розпорядженні залишили комплекс будівель у центрі Києва.
Суд скасував заборону на ліквідацію УПЦ КП

Суд скасував заборону на ліквідацію УПЦ КП 11.11.2019

Апеляційний суд у Києві скасував рішення про заборону ліквідації УПЦ КП на тлі сутичок, під час яких затримали п'ятеро осіб.
Міністерство культури України підтвердило ліквідацію УПЦ КП

Міністерство культури України підтвердило ліквідацію УПЦ КП 31.07.2019

Мінкульт України заявив, що УПЦ КП припинила існування, приєднавшись до ПЦУ. Патріарх Філарет закликає мін'юст не скасовувати реєстрацію УПЦ КП.
ПЦУ позбавила Філарета єпархії

ПЦУ позбавила Філарета єпархії 24.06.2019

Священний синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея.
Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ

Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ 21.06.2019

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко.
Помісний собор Філарета: навіщо патріарху відновлення УПЦ КП?

"Помісний собор" Філарета: навіщо патріарху відновлення УПЦ КП? 20.06.2019

Відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від Православної церкви України (ПЦУ). Таке рішення прийняв так званий "собор" Філарета, на який прийшло лише двоє архієреїв із сорока. Репортаж DW.
Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП, в ПЦУ закликали припинити підрив єдності церкви

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП, в ПЦУ закликали припинити "підрив єдності церкви" 20.06.2019

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП та допустив існування трьох церков в Україні. У ПЦУ його закликали припинити підривати єдність української церкви.
Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео) 14.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

Фактчек DW: Чи справді ще існує Київський патріархат? (13.06.2019) 13.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?
Філарет: Цей томос ми не приймаємо

Філарет: "Цей томос ми не приймаємо" 11.06.2019

Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.
Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео) 17.05.2019

Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян.
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