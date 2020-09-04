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Філарет - український православний церковний діяч, третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Русі-України. Філарет (Михайло Антонович Денисенко) народився 1929 року в Донецькій області, закінчив Московську духовну семінарію Російської православної церкви. Філарет ініціював створення Української православної церкви в складі Московського патріархату і був її першим . Після здобуття Україною незалежності Філарет створив Українську православну церкву Київського патріархату. Філарет очолив Київський патріархат після смерті предстоятеля Володимира. Філарет відстоює ідею створення єдиної української помісної православної церкви і виступає за міжцерковний діалог в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.