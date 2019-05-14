Філарет: "Цей томос ми не приймаємо"

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет заявив, що не приймає томос про автокефалію української церкви, оскільки до отримання не був ознайомлений з його змістом. Заява патріарха прозвучала у вівторок, 11 червня, на форумі української інтелігенції, повідомляє низка українських ЗМІ.

"Цей томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту томоса, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?" - заявив Філарет.

Філарет не визнає ухвалу про припинення діяльності УПЦ КП

Також на форумі патріарх заявив, що не визнає підписану на помісному соборі УПЦ КП 15 грудня 2018 року постанову про призупинення діяльності Української православної церкви Київського патріархату, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Помісного собору як такого не було, а був збір підписів під постановою помісного собору (про призупинення діяльності УПЦ КП. - Ред.). І ми цю постанову на наступному помісному соборі скасуємо, і вона для нас буде недійсна", - зазначив Філарет.

За словами патріарха Філарета, УПЦ КП не потрібно відновлювати, оскільки "вона була, є і буде". "А якщо хтось відокремиться, то він відокремиться від Київського патріархату і створить вже свою залежну від Константинополя церкву", - зазначив Філарет.

Постанова без юридичної сили

Раніше прес-служба Київського патріархату заявляла, що 15 грудня 2018 відбулися збори делегатів церкви перед об'єднавчим собором, а не помісний собор УПЦ КП. Під час тих зборів було ухвалено неформальний, не наділений юридичною силою документ, необхідний для участі в об'єднавчому соборі українського православ'я, що відбувся того ж дня. Без згаданого документа представники Вселенського патріархату відмовлялися розпочинати об'єднавчий собор у соборі Святої Софії в Києві.

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП.

Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) митрополита Епіфанія. 6 січня православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.