Філарет: Київський патріархат все ще існує

Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату.
Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує. "Справа в тому, що Київський патріархат не ліквідований. Це хочуть подать, що він ліквідований. Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив", - сказав він в інтерв'ю ТСН, оприлюдненому ввечері у четвер, 9 травня.
Філарет також запросив церковних високопосадовців на так звану братню бесіду 14 травня, йдеться у матеріалі ТСН. Повідомляється, що він збирає архієреїв, аби обговорити перспективи відновлення Київського патріархату, який би Філарет хотів очолити. Копії запрошень на зустріч - на бланках Київського патріархату, розпущеного у грудні перед об'єднавчим собором - з'явилися напередодні у ЗМІ.
Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повідомив, що його на цю зустріч не запросили, і визнав наявність суперечки з Філаретом. "Якщо ми повертаємося в минуле, то це автоматично шлях в нікуди, це шлях в ізоляцію, це повернення до того стану, в якому ми перебували до 11 жовтня до відповідних рішень з боку Константинопольського патріархату (щодо ухвалення рішення продовжити процес надання автокефалії українській церкві - Ред.)", – зазначив Епіфаній.
Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату.
Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.