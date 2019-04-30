Філарет: Київський патріархат все ще існує

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує. "Справа в тому, що Київський патріархат не ліквідований. Це хочуть подать, що він ліквідований. Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив", - сказав він в інтерв'ю ТСН, оприлюдненому ввечері у четвер, 9 травня.

Філарет також запросив церковних високопосадовців на так звану братню бесіду 14 травня, йдеться у матеріалі ТСН. Повідомляється, що він збирає архієреїв, аби обговорити перспективи відновлення Київського патріархату, який би Філарет хотів очолити. Копії запрошень на зустріч - на бланках Київського патріархату, розпущеного у грудні перед об'єднавчим собором - з'явилися напередодні у ЗМІ.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повідомив, що його на цю зустріч не запросили, і визнав наявність суперечки з Філаретом. "Якщо ми повертаємося в минуле, то це автоматично шлях в нікуди, це шлях в ізоляцію, це повернення до того стану, в якому ми перебували до 11 жовтня до відповідних рішень з боку Константинопольського патріархату (щодо ухвалення рішення продовжити процес надання автокефалії українській церкві - Ред.)", – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату.

Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.