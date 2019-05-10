Філарет допускає розкол у Православній церкві України

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет допускає розкол у православній церкві. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, що вийшло у неділю, 12 травня. Зокрема, Філарет зазначив, що з моменту створення ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній спілкувався з ним не більше п'яти разів.

"Хіба це спілкування? Коли кожного дня потрібно управляти церквою. Тому спілкування немає. Через те, що немає спілкування - а воно повинно бути - церква розділилася, тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти українську церкву", - заявив він.

При цьому почесний патріарх ПЦУ знову запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. "Він (Київський патріархат - Ред.) є. Його не потрібно повертати. Він існує…", - зазначив він. Філарет зазначив, що допускає поділ ПЦУ. "Допускаю. Але ми створимо єдину церкву", - сказав він. Також Філарет заявив, що він, як і предстоятель ПЦУ, може скликати церковний собор.

Раніше Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує, оскільки ліквідувати його може той, хто його створив. Він також запросив церковних високопосадовців на так звану братню бесіду 14 травня - за інформацією ЗМІ, нібито для обговорення перспективи відновлення Київського патріархату, який би Філарет хотів очолити.

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату.

Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.