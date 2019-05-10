 Філарет допускає розкол у Православній церкві України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

Філарет допускає розкол у Православній церкві України

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет нарікає, що митрополит Київський Епіфаній вкрай рідко спілкується з ним. За словами Філарета, у ПЦУ може статися розкол.

Патріарх Філарет (архівне фото)

Патріарх Філарет (архівне фото)

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет допускає розкол у православній церкві. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, що вийшло у неділю, 12 травня. Зокрема, Філарет зазначив, що з моменту створення ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній спілкувався з ним не більше п'яти разів.

"Хіба це спілкування? Коли кожного дня потрібно управляти церквою. Тому спілкування немає. Через те, що немає спілкування - а воно повинно бути - церква розділилася, тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти українську церкву", - заявив він.

При цьому почесний патріарх ПЦУ знову запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. "Він (Київський патріархат - Ред.) є. Його не потрібно повертати. Він існує…", - зазначив він. Філарет зазначив, що допускає поділ ПЦУ. "Допускаю. Але ми створимо єдину церкву", - сказав він. Також Філарет заявив, що він, як і предстоятель ПЦУ, може скликати церковний собор.

Раніше Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує, оскільки ліквідувати його може той, хто його створив. Він також запросив церковних високопосадовців на так звану братню бесіду 14 травня - за інформацією ЗМІ, нібито для обговорення перспективи відновлення Київського патріархату, який би Філарет хотів очолити.

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На церемонію входження митрополита Епіфанія на престол не зміг прибути через погіршення стану здоров'я колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет. (03.02.2019)

Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату. (10.05.2019)

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату.

Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.

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Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату.

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Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

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