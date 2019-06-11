Філарет відмінив саморозпуск УПЦ КП, в ПЦУ закликали припинити "підрив єдності церкви"

Почесний патріарх ПЦУ Філарет провів у четвер, 20 червня, так званий собор Української православної церкви Київського патріархату, на якому відмінив постанову архієрейського собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року про її ліквідацію.

"Помісний собор не затверджує, а скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, оскільки це був не Помісний собор, а збір підписів архієреїв, одного священника і двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату на вимогу Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія", - йдеться у прийнятій "постанові", передає "Інтерфакс-Україна".

У документі стверджується, що УПЦ-КП "зареєстрована державним органом і продовжує своє існування і діяльність". Її главою продовжує бути Філарет. Крім того, відповідно до прийнятої на "соборі" постанови, все майно і кошти також продовжують належати УПЦ КП.

Також Філарет заявив, що допускає існування трьох православних церков в Україні. "Тоді в Україні буде церква Московського патріархату, Православна церква в Україні, яка має томос (але томос обмежений, у підпорядкуванні Константинопольського патріархату), і буде існувати третя незалежна церква - Українська православна церква Київського патріархату", - сказав Філарет.

Він додав, що УПЦ КП не буде проти, якщо ПЦУ на чолі з Епіфанієм захоче об'єднатися з Українською православною церквою Київського патріархату.

У ПЦУ закликали Філарета не розколювати українську церкву та суспільство

Тим часом, у ПЦУ опублікували заяву, у якій проведення "собору" Філаретом назвали грубим порушенням. "А рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", йдеться в документі.

Крім того, у ПЦУ закликали Філарета "усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу". Також у Православній церкві України анонсували засідання священного синоду на 24 червня, на якому “будуть ухвалені рішення, пов’язані з подіями, що відбулися”. Водночас член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій на брифінгу 20 червня зазначив, що під час запланованого синоду церква зможе константувати факт виходу Філарета з ПЦУ.

Як повідомлялося, 14 червня у ПЦУ назвали розколом намір Філарета провести "собор" 20 червня. У Православній церкві України наголосили, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП є незаконним і Філарет не має права одноосібно скликати собори ні за статутом ПЦУ, ні за статутом ліквідованої УПЦ КП. "Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", - наголосили у ПЦУ.

Створення Української православної церкви

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП.

Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) митрополита Епіфанія. 6 січня православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.