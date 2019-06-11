 Філарет відмінив саморозпуск УПЦ КП, в ПЦУ закликали припинити ″підрив єдності церкви″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Філарет відмінив саморозпуск УПЦ КП, в ПЦУ закликали припинити "підрив єдності церкви"

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП та допустив існування трьох церков в Україні. У ПЦУ його закликали припинити підривати єдність української церкви.

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП

Філарет скасував саморозпуск УПЦ КП

Почесний патріарх ПЦУ Філарет провів у четвер, 20 червня, так званий собор Української православної церкви Київського патріархату, на якому відмінив постанову архієрейського собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року про її ліквідацію.

"Помісний собор не затверджує, а скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, оскільки це був не Помісний собор, а збір підписів архієреїв, одного священника і двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату на вимогу Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія", - йдеться у прийнятій "постанові", передає "Інтерфакс-Україна".

У документі стверджується, що УПЦ-КП "зареєстрована державним органом і продовжує своє існування і діяльність". Її главою продовжує бути Філарет. Крім того, відповідно до прийнятої на "соборі" постанови, все майно і кошти також продовжують належати УПЦ КП.

Також Філарет заявив, що допускає існування трьох православних церков в Україні. "Тоді в Україні буде церква Московського патріархату, Православна церква в Україні, яка має томос (але томос обмежений, у підпорядкуванні Константинопольського патріархату), і буде існувати третя незалежна церква - Українська православна церква Київського патріархату", - сказав Філарет.

Він додав, що УПЦ КП не буде проти, якщо ПЦУ на чолі з Епіфанієм захоче об'єднатися з Українською православною церквою Київського патріархату.

У ПЦУ закликали Філарета не розколювати українську церкву та суспільство

DW.COM

Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату. (10.05.2019)

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет нарікає, що митрополит Київський Епіфаній вкрай рідко спілкується з ним. За словами Філарета, у ПЦУ може статися розкол. (12.05.2019)

В Україні зараз не існує Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. (14.05.2019)

Тим часом, у ПЦУ опублікували заяву, у якій проведення "собору" Філаретом назвали грубим порушенням. "А рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", йдеться в документі.

Крім того, у ПЦУ закликали Філарета "усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності Церкви і єдності українського народу". Також у Православній церкві України анонсували засідання священного синоду на 24 червня, на якому “будуть ухвалені рішення, пов’язані з подіями, що відбулися”. Водночас член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій на брифінгу 20 червня зазначив, що під час запланованого синоду церква зможе константувати факт виходу Філарета з ПЦУ.

Як повідомлялося, 14 червня у ПЦУ назвали розколом намір Філарета провести "собор" 20 червня. У Православній церкві України наголосили, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП є незаконним і Філарет не має права одноосібно скликати собори ні за статутом ПЦУ, ні за статутом ліквідованої УПЦ КП. "Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", - наголосили у ПЦУ.

Створення Української православної церкви

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП.

Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП)  митрополита Епіфанія. 6 січня православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.

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