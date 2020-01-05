Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх Української православної церкви (ПЦУ) Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, яким була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП).

"На цю постанову посилаються чиновники міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови помісного собору УПЦ КП від 20 червня 2019 року, якою було скасовано постанову так званого помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року", - повідомляється на сайті ліквідованої УПЦ КП у п'ятницю, 10 січня.

Як зазначається, "через це патріарх Філарет повідомив міністру культури, молоді та спорту України Володимиру Бородянському про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року".

Тим часом речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря наголосив, що патріарх Філарет підписував постанову добровільно. "Цією черговою заявою лише знову ним самим підтверджується, що постанову патріарх Філарет підписував. І всі учасники собору та всі, хто бачив відеозапис, можуть засвідчити, що робив він це усвідомлено і добровільно", - написав речник ПЦУ на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Євстратій Зоря запевнив, що підписана постанова є документом. "І будь-які заяви Філарета не можуть нести надалі жодних наслідків на рішення помісного собору від 15 грудня 2018 року", - заявив архієпископ агенції "Укрінформ".

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП. 6 січня 2019 року православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.

Утім, за кілька місяців почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній та колишній президент України Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у новій церкві. Він заявляє, що УПЦ КП не було ліквідовано і намагається довести це у судах.

Між тим, Священний синод ПЦУ вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. У грудні 2019 року митрополит ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичне припинення діяльності релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" та "Патріярхія УАПЦ".