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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФОП".
Фізична особа, котра на власний ризик здійснює підприємницьку діяльність, може зареєструватись в Україні як фізична особа-підприємець (ФОП). Фізичні особи підприємці користуються спрощеною системою оподаткування. Таку систему запровадили ще 1998 року. Завдяки такому нововведенню український уряд сподівався підтримати розвиток малого бізнесу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
ФОПи та наймані працівники можуть вдруге отримати від держави 8000 гривень під час карантину. На порталі "Дія" почалася реєстрація відповідних заявок. Наскільки така фінансова допомога буде корисною, з'ясовувала DW.
На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?
В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.