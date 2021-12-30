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Фізична особа-підприємець (ФОП)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФОП".

Фізична особа, котра на власний ризик здійснює підприємницьку діяльність, може зареєструватись в Україні як фізична особа-підприємець (ФОП). Фізичні особи підприємці користуються спрощеною системою оподаткування. Таку систему запровадили ще 1998 року. Завдяки такому нововведенню український уряд сподівався підтримати розвиток малого бізнесу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах 24.12.2021

Українським підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, уряд дозволив не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Втім, є дві умови.

Касові апарати для ФОПів з 2022 року: бути чи не бути?

Касові апарати для ФОПів з 2022 року: бути чи не бути? 24.09.2021

Верховна Рада проігнорувала вимоги частини підприємців скасувати обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. З нового року майже усі ФОПи будуть зобов'язані використовувати касові апарати.
Штовханина біля Ради між протестувальниками-ФОПівцями та поліцією

Штовханина біля Ради між протестувальниками-ФОПівцями та поліцією 23.09.2021

Між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями сталася сутичка біля будівлі Верховної Ради України. Тим часом депутати відклали розгляд одного з податкових законопроєктів.
Чергові 8000 гривень від уряду: допомога для бізнесу чи лише політичний жест?

Чергові 8000 гривень від уряду: допомога для бізнесу чи лише політичний жест? 20.04.2021

ФОПи та наймані працівники можуть вдруге отримати від держави 8000 гривень під час карантину. На порталі "Дія" почалася реєстрація відповідних заявок. Наскільки така фінансова допомога буде корисною, з'ясовувала DW.
Влада України звітує: майже пів мільйона осіб отримали допомогу у 8 тисяч гривень

Влада України звітує: майже пів мільйона осіб отримали допомогу у 8 тисяч гривень 07.01.2021

Передбачалося однак, що таку допомогу можуть отримати до двох мільйонів громадян. Нині її отримали 455 тисяч осіб, стверджують в Офісі президента.

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (23.12.2020) 23.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації 16.12.2020

Українські підприємці з руху #saveФОП продовжують акцію протесту в центрі Києва. Чого вимагають протестувальники та які в них подальші плани, читайте у репортажі DW.
На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією

На Майдані через спробу встановити намети сталися сутички з поліцією 15.12.2020

На Майдані Незалежності відбулися сутички учасників акції протесту "СТОП локдаун!" із поліцейськими після спроби встановити намети. Пізніше в поліції повідомили про 40 постраждалих правоохоронців.

Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати

Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати 04.12.2020

Багатотисячна хода в центрі Києві, пікетування офісу президента й Верховної Ради - так завершився перший тиждень безстрокової акції підприємців SaveФОП з протестом проти посилення фіскальних вимог та карантинних заходів.
Коментар: Володимир Зеленський ризикує отримати Податковий майдан

Коментар: Володимир Зеленський ризикує отримати "Податковий майдан" 04.12.2020

Представники малого й середнього бізнесу України, які ледь зводять кінці з кінцями в умовах карантинних обмежень, можуть стати рушійною силою нових вуличних протестів, вважає Сергій Руденко.
Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради 01.12.2020

Понад тисячу підприємців з різних міст України заблокували транспортний рух в центрі Києва. Вони вимагали від парламенту збереження спрощеної системи оподаткування. Верховна Рада пішла на часткові поступки.
Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло 18.11.2020

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?
Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео) 11.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?

Касові апарати для ФОПів чи штрафи податкової: що страшніше? (10.11.2020) 10.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.

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