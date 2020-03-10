Фубольний матч "Вольфсбург" - "Шахтар" відбудеться без глядачів

Через поширення коронавірусу футбольний матч Ліги Європи УЄФА між українським "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом" відбудеться ввечері 12 березня без глядачів. Про це у вівторок, 10 березня, повідомив німецький клуб, передає агенція dpa. Матч відбудеться в Вольфсбургу на стадіоні Volkswagen Arena.

Також вже відомо, що без глядачів 11 березня відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА між французьким клубом "Парі Сен-Жермен" та дортмундською "Боруссією". Також при порожніх трибунах цього тижня пройдуть матчі Бундесліги "Боруссія" (Менхенгладбах) - "Кельн", "Боруссія" (Дортмунд) - "Шальке 04", а також "Вердер" - "Байєр" (Леверкузен).

Як повідомлялось, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) рекомендував відмовитись від проведення у країні заходів, в яких має взяти участь понад тисяча осіб. Станом на 9 березня у країні зафіксовано інфікування на коронавірус у 1139 осіб, з них двоє осіб померли. Ще один німецький громадянин помер від коронавірусу в Єгипті.