ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат

Адвокат українських військових моряків, затриманих РФ у Керченській протоці, Микола Полозов повідомив про те, що слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії призупинили попереднє слідство у справі його підзахисних. Про це Полозов заявив у понеділок, 27 січня, інформаційному агентству "Інтерфакс" та пізніше підтвердив цю інформацію у коментарі DW.

"Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ інформував про ухвалене процесуальне рішення про призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків", - цитує адвоката "Інтерфакс".

ФСБ не знімає звинувачень

Відповідаючи на питання DW про наслідки цього рішення для затриманих у Керченській протоці і пізніше звільнених під час обміну полоненими моряків, Полозов зазначив, що воно не змінює процесуальний статус його клієнтів. "Моряки залишаються у статусі звинувачених", - зазначив Полозов.

Росія повернула Україні кораблі, захоплені у Керченській протоці без частини обладнання

Він також додав, що факт призупинення слідства жодним чином не знімає ризику його продовження вже у найближчому майбутньому. Тому адвокат заявив, що захист таке рішення не влаштовує і він буде домагатися остаточного припинення цієї справи.

Водночас Полозов зазначив, що розповісти про подальші дії сторони захисту він зможе лише після отримання копії постанови слідства, яку він розраховує побачити вже цього тижня. "Лише тоді будуть зрозумілими підстави та мотиви такого рішення слідчих", - пояснив адвокат.

Слідство попри міжнародний трибунал

Попри рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який 25 травня 2019 року постановив, що Росія має негайно звільнити кораблі та моряків, які вона захопила поблизу Керченської протоки, ФСБ продовжило слідчі дії у цій справі та вимагало від української сторони гарантії участі Києва у цьому розслідуванні. В українському МЗС таку вимогу охарактеризували як "маніпуляцію".

Моряки, натомість, повернулися до України під час процедури взаємного звільнення Києвом та Москвою утримуваних осіб, що відбулася 7 вересня минулого року. Кораблі РФ повернула лише 18 листопада, однак на них було відсутня частина обладнання.