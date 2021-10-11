Європейські фрукти та овочі з іспанського "рабства" (13.03.2019)

Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці. Ця ферма в Альмерії - найбільший постачальник фруктів та овочів у супермаркети ЄС. Але, схоже, що огірки і помідори там вирощують люди, які, за їхніми словами, працюють в "рабських" умовах.