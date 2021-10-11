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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фрукти".
Під фруктами розуміють їстивні плоди дерев та кущів. Фрукти, як правило, можна вживати в їжу сирими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
Вертикальне сільське господарство повинне вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами населення Об'єднаних Арабських Еміратів та регіону. Як воно залежить від довкілля і як впливає на нього - у матеріалі DW.
Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці. Ця ферма в Альмерії - найбільший постачальник фруктів та овочів у супермаркети ЄС. Але, схоже, що огірки і помідори там вирощують люди, які, за їхніми словами, працюють в "рабських" умовах.