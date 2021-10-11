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Фрукти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фрукти".

Під фруктами розуміють їстивні плоди дерев та кущів. Фрукти, як правило, можна вживати в їжу сирими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів 11.10.2021

Очікується, що повна заборона пластикового пакування для овочів та фруктів вступить у силу в 2026 році. Поки ж правило стосується низки асортименту.

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео) 22.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021)

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021) 17.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет?

У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет? 28.07.2020

Вертикальне сільське господарство повинне вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами населення Об'єднаних Арабських Еміратів та регіону. Як воно залежить від довкілля і як впливає на нього - у матеріалі DW.

Зелений сад і нові робочі місця - замість сміттєзвалища (15.07.2020) 15.07.2020

Перетворити сміттєзвалище на сад, заодно створивши нові робочі місця та забезпечивши людей продуктами харчування. Те, що не вдається владі Південно-Африканської Республіки, зумів за підтримки громади ентузіаст-садівник.

Найбільша ферма Європи на даху (06.07.2020) 06.07.2020

Помідори та огірки, вирощені на балконі - дитячі забавки у порівнянні з тим, що можна побачити в Парижі. У французькій столиці створили найбільшу міську ферму на дахах будинків. За такими фермами - майбутнє, кажуть експерти.
Помідори з присмаком рабства: чого коштують іспанські овочі і фрукти (відео)

Помідори з присмаком "рабства": чого коштують іспанські овочі і фрукти (відео) 13.03.2019

Ця ферма в Альмерії - найбільший постачальник фруктів та овочів у супермаркети ЄС. Але, схоже, що огірки і помідори там вирощують люди, які, за їхніми словами, працюють в "рабських" умовах.

Європейські фрукти та овочі з іспанського "рабства" (13.03.2019) 13.03.2019

Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці. Ця ферма в Альмерії - найбільший постачальник фруктів та овочів у супермаркети ЄС. Але, схоже, що огірки і помідори там вирощують люди, які, за їхніми словами, працюють в "рабських" умовах.

Які продукти подовжують життя, а які - ні (фотогалерея) 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Які продукти подовжують життя, а які - ні

Які продукти подовжують життя, а які - ні 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Китай запровадив мита на 128 американських товарів

Китай запровадив мита на 128 американських товарів 02.04.2018

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Як їжа стає мистецтвом у руках українки Дарини Косар (21.03.2018) 21.03.2018

Овочі, фрукти, солодощі у руках Дарини Косар перетворюються на маленькі шедеври. Креативну українку вже помітили за кордоном, серед її клієнтів - Louboutin і Кеті Перрі.
У Мюнхені злодія оштрафували на 208 тисяч євро за крадіжку телятини

У Мюнхені злодія оштрафували на 208 тисяч євро за крадіжку телятини 20.02.2018

Мюнхенський суд оштрафував чоловіка на 208 тисяч євро за спробу винести із супермаркету телячу печінку, оплативши її як фрукти. Суд обґрунтував великий штраф тим, що засуджений заробляє десятки тисяч євро щомісяця.

Рева і німці: що їдять і скільки витрачають на харчі? (11.08.2017) 11.08.2017

Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що українці на відміну від німців значно більше їдять. DW порівняла раціон українців і німців.
Фестиваль лимонів у Ментоні

Фестиваль лимонів у Ментоні 17.02.2017

Жителі французького міста перетворюють 145 тонн лимонів та апельсинів на складні скульптури. І так уже понад 80 років з нагоди свята лимона, що відзначається у лютому.

Чому українців немає на "Зеленому тижні" в Берліні (25.01.2017) 26.01.2017

Україна офіційно не представлена на найбільшій у світі аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні, але без борщу та горілки захід не минув. Та чи достатньо їх, щоб у Європі дізналися про українські товари?
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