ФРС США не підвищуватиме базову ставку в 2019 році

Федеральна резервна система (ФРС) США більше не має наміру поточного року підвищувати базову ставку. У березні базова ставка залишатиметься незмінною, її зафіксують на рівні від 2,25 до 2,50 відсотка, повідомили у середу, 20 березня, представники Комітету з питань відкритих ринків ФРС, інформує агенція AP. Згідно з прогнозами, у 2019 році ставка більше не підвищуватиметься, хоча наприкінці 2018 року ФРС обіцяла ще два підвищення.

За словами голови ФРС Джерома Пауелла, наразі відсутні будь-які фінансові ризики, що могли б спричинити кризу. Тим не менш ФРС з обережністю спостерігає за розвитком деяких явищ на фінансових ринках. У тому, що ФРС не передбачає цього року підвищення базової ставки, експерти вбачають вказівку на можливе охолодження кон'юнктури.

У січні Пауелл заявляв, що через незрозумілу економічну кон'юнктуру в грошово-кредитній політиці необхідно виявляти терплячість. Раніше президент США Дональд Трамп кількоразово закликав Центральний банк утриматись від подальшого підвищення процентних ставок.