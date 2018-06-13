 ФРС США не підвищуватиме базову ставку в 2019 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

ФРС США не підвищуватиме базову ставку в 2019 році

На 2019 рік ФРС США планувала двічі підвищити базову ставку. Тепер вона буде зафіксована на рівні від 2,25 до 2,5 відсотка.

Будівля Федеральної резервної системи США

Будівля Федеральної резервної системи США

Федеральна резервна система (ФРС) США більше не має наміру поточного року підвищувати базову ставку. У березні базова ставка залишатиметься незмінною, її зафіксують на рівні від 2,25 до 2,50 відсотка, повідомили у середу, 20 березня, представники Комітету з питань відкритих ринків ФРС, інформує агенція AP. Згідно з прогнозами, у 2019 році ставка більше не підвищуватиметься, хоча наприкінці 2018 року ФРС обіцяла ще два підвищення.

За словами голови ФРС Джерома Пауелла, наразі відсутні будь-які фінансові ризики, що могли б спричинити кризу. Тим не менш ФРС з обережністю спостерігає за розвитком деяких явищ на фінансових ринках. У тому, що ФРС не передбачає цього року підвищення базової ставки, експерти вбачають вказівку на можливе охолодження кон'юнктури.

У січні Пауелл заявляв, що через незрозумілу економічну кон'юнктуру в грошово-кредитній політиці необхідно виявляти терплячість. Раніше президент США Дональд Трамп кількоразово закликав Центральний банк утриматись від подальшого підвищення процентних ставок.

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