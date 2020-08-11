ФРН 17 разів запитувала в РФ інформацію щодо вбивства чеченця в Берліні

Різноманітні органи ФРН загалом 17 разів зверталися до російської влади з проханням надати їм додаткову інформацію щодо вбивства в серпні 2019 року в Берліні уродженця Чечні з грузинським паспортом Зелімхана Хангошвілі. Про це у вівторок,11 серпня, заявив у Москві міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Незважаючи на численні звернення, реакції російської сторони не було, підкреслив Маас. Він додав, що Німеччина відправила РФ два офіційні запити щодо надання правової допомоги. На них була отримана відповідь, але лише на половину тих аспектів, які хотів би знати Берлін, відзначив міністр.

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Кажучи про можливі наслідки для Росії, Маас вказав, що вони залежатимуть від рішення суду в Берліні, що має визначити, чи було злочин вчинено за завданням Москви. "Якщо в цьому рішенні міститимуться віповідні висновки, треба очікувати, що нам доведеться знову повернутися" до цього питання, підкреслив Маас.

У свою чергу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські відомства надали на запити німецьких колег всю можливу інформацію. "Гайко Маас сказав, що недостатньо інформації, але ми також хотіли би отримати підтвердження, докази тим заявам, котрі генеральний прокурор Німеччини зробив, коли заявив, що до цього вбивства причетні російська держава. Поки ми не почули якоїсь конкретної відповіді", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що уряд ФРН неодноразово критикував Росію за недостатню співпрацю в розслідуванні вбивства Хангошвілі.