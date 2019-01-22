ФРН призупиняє участь у місії "Софія" в Середземному морі

Німеччина призупиняє участь у морській місії Європейського Союзу "Софія", яка спрямована на боротьбу з контрабандою людей. Про це у вівторок, 22 січня, повідомило агентство dpa. За його даними, після фрегата Augsburg у цій місії поки не братимуть участі інші німецькі військові кораблі.

У грудні Євроcоюз продовжив роботу місії "Софія" лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. Уряд у Римі вимагає, аби мігранти, врятовані під час місії "Софія", не доправлялися автоматично виключно до Італії, а розподілялися між усіма країнами-членами ЄС.

Нагадаємо, що операція "Софія" триває, починаючи від червня 2015 року, коли міграційна криза в ЄС досягла свого піку. Місія спрямована на боротьбу з нелегальним перевезенням людей та покликана контролювати дотримання збройного ембарго біля узбережжя Лівії. Кораблі ЄС, які беруть участь у місії, мають право зупиняти підозрілі судна та проводити на них обшуки, а також здійснюють порятунок мігрантів у морі. Крім того, в рамках операції проводиться вишкіл сил берегової охорони Лівії. Від початку роботи місії кораблі ЄС уже врятували майже 50 тисяч людей у Середземному морі. Утім, минулого року кількість врятованих суттєво скоротилася.