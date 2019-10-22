ФРН очікує на зменшення кількості прохачів притулку у 2019 році

За офіційними даними, у 2019 році в Німеччині зменшилась кількість поданих заяв на отримання притулку, і за підсумком року очікується, що їх буде менше минулочного показника. Про це у неділю, 3 листопада, пише німецька газета Bild am Sonntag.

Ганс-Екгард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer), голова Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), заявив виданню, що наразі його відомство отримало близько 110 тисяч нових заяв.

"Я очікую, що до кінця року ми отримаємо від 140 тисяч до 145 тисяч - тобто навіть трохи менше, ніж у 2018 році", - заявив Зоммер.

Попереднього року у Німеччині було зафіксовано близько 160 тисяч заяв на отримання притулку. При цьому ця цифра вже декілька років поспіль постійно зменшується після того, як досягла піку під час так званої кризи біженців у 2015 році.

З тих пір Німеччина зробила більш жорстким своє міграційне законодавство, надавши поліції та міграційним службам більше повноважень для депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Востаннє Бундестаг посилив правила депортації мігрантів у червні цього року.

Попри це, торік Німеччина не змогла вислати половину мігрантів, які підлягали депортації.

Також, попри певне зменшення кількості заявок, Зоммер висловив занепокоєння тим, що вона продовжує залишатися досить високою. "Навіть якщо влада здатна впоратися із цією цифрою, все одно, занадто багато людей використовують міграційні маршрути", - зазначив він.

Раніше Зоммер заявляв, що більшість шукачів притулку приїздить до ФРН безпідставно. За його словами, лише 35 відсотків заявників отримують бажаний статус, а близько 54 відсотків претендентів при поданні клопотань не можуть надати документи, що підтверджують особу. Деякі ж намагаються незаконно скористатися чужими посвідками і пред'являють оформлені в країнах ЄС документи, що належать іншим особам.