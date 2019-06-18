ФРН надає додаткові 760 тисяч євро для допомоги постраждалим на Донбасі

Німеччина надає додаткові 760 тисяч євро на продовження проєкту психосоціальної допомоги людям, постраждалим унаслідок конфлікту на Донбасі, повідомило посольство ФРН у Києві у четвер, 11 липня. Гроші будуть виділені Мальтійській службі допомоги у світі, котра здійснює проєкт "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні".

Раніше німецький уряд вже надав два мільйони євро Мальтійській службі для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні. Повідомляється, що в рамках проєкту сім тисяч потерпілих отримали індивідуальну терапію та консультації, а ще 14 тисяч людей взяли участь у групових сеансах терапії.

Мальтійська служба допомоги з липня запроваджує нову фазу допоміжного проєкту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки.

Посольство повідомило, що, за даними досліджень, близько 30 відсотків внутрішньо переміщених осіб страждають на посттравматичний стресовий синдром, а майже 20 відсотків мають депресії.