ФРН має один з найбільших показників зайнятості у Євросоюзі

У Німеччині зафіксовано один із найвищих у ЄС показників зайнятості працездатного населення, інформує агенція dpa. Згідно з даними Федерального відомства статистики, оприлюдненими у середу, 28 листопада, мали роботу 79 відсотків жителів ФРН віком від 20 до 64 років.

Це другий найвищий показник зайнятості населення у ЄС після Швеції, де роботу мають 82 відсотки працездатного населення країни. Від 2007 року частка працюючого населення в Німеччині зростала найшвидше у Європі: на шість відсоткових пунктів, порівняно з двома відсотковими пунктами загальноєвропейського зростання.

Німеччина також має високий показник зайнятості на півставки серед жіноцтва. Майже кожна друга жінка у Німеччини працює неповний день. Загалом це 47 відсотків працезданих жінок. Рівень зайнятості жінок у Німеччині складає 75 відсотків. Більше жінок працевлаштовані лише у Швеції (80 відсотків) та Литві (76 відсотків).

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