ФРН має один з найбільших показників зайнятості у Євросоюзі

У Німеччині зафіксовано один із найвищих у ЄС показників зайнятості працездатного населення, інформує агенція dpa. Згідно з даними Федерального відомства статистики, оприлюдненими у середу, 28 листопада, мали роботу 79 відсотків жителів ФРН віком від 20 до 64 років.
Це другий найвищий показник зайнятості населення у ЄС після Швеції, де роботу мають 82 відсотки працездатного населення країни. Від 2007 року частка працюючого населення в Німеччині зростала найшвидше у Європі: на шість відсоткових пунктів, порівняно з двома відсотковими пунктами загальноєвропейського зростання.
Німеччина також має високий показник зайнятості на півставки серед жіноцтва. Майже кожна друга жінка у Німеччини працює неповний день. Загалом це 47 відсотків працезданих жінок. Рівень зайнятості жінок у Німеччині складає 75 відсотків. Більше жінок працевлаштовані лише у Швеції (80 відсотків) та Литві (76 відсотків).
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Дегустатори піцци
У шанувальників піцци є можливість не тільки поїсти, але й підзаробити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира якого розташована у німецькому Білефельді, щорічно запрошує на роботу мешканців цього міста. Близько 4000 дегустаторів допомагають компанії визначити кулінарні вподобання покупців.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Професійні брехуни
Вакансія для тих, хто вміє обманювати. В агентстві Alibi-Profi шукають акторів, сценаристів та дизайнерів. Тут займаються фальшуванням фотографій, складають запрошення на вигадані ділові зустрічі, надсилають несправжні листівки з відпустки - тобто допомагають своїм клієнтам з алібі. Ця фірма існує в Бремені з 1999 року, сьогодні в неї кілька тисяч співробітників по всій Європі.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Нюхарі
Німецькі компанії Beiersdorf та Henkel, що випускають косметику та товари побутової хімії, мають у своєму штаті унікальних фахівців Geruchsforscher (нюхарів). Їхнє завдання полягає у тому, щоб нюхати пахви людей, котрі тестують дезодоранти. Заробіток - до 3220 євро брутто. Кандидати на цю вакансію повинні мати щонайменше три роки освіти на факультеті біології чи біотехнологій.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Фуд-стилісти
Гарно викласти їжу для фотографій - справжнє мистецтво. Саме цією справою щодня й займаються фуд-стилісти. Таких спеціалістів потребують в ресторанах, книжкових видавництвах та в агентствах з просування у соціальних мережах. Освіта кухаря, кондитера чи фотографа є бажаною.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Випробувачі еротичних товарів
Тестувати потрібно не тільки дезодоранти, але й секс-іграшки. Німецький виробник еротичних товарів Vinico шукає співробітника старшого 18 років, який готовий випробовувати товари на свій вибір та залишати про них конструктивні відгуки.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Прибиральники на місці злочинів
За цю важку працю прибиральники отримують близько 2700 євро без вирахування податків. Кандидат на цю вакансію повинен не тільки вміти добре відчищати поверхні, але й мати особливі знання, які можна отримати у берлінській клініговій компанії Heistermann.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Нестандартні моделі
На цій світлині - альбінос Шон Росс з США, який уславився через свою "специфічну" зовнішність. Тепер таких моделей шукають й в Німеччині. Берлінське агентство Misfit Models просить надсилати кілька фотографій та коротку розповідь про себе.
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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Наглядачі за житлом
Найбільше наглядачів (Haushüter) потребують пенсіонери, які на тривалий час кудись їдуть та бояться залишати свій будинок чи квартиру без нагляду. За місяць такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. Фахівець має перевіряти поштову скриньку, поливати квіти, годувати домашніх тварин.
Автор: Ксенія Сафронова