 ФРН має один з найбільших показників зайнятості у Євросоюзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

ФРН має один з найбільших показників зайнятості у Євросоюзі

Німеччина - друга після Швеції країна ЄС із найбільшою часткою працевлаштованого населення. Також ФРН може похвалитися великою часткою зайнятості жіноцтва.

Дослідження: 79 відсотків працездатних мешканців ФРН мають роботу

Дослідження: 79 відсотків працездатних мешканців ФРН мають роботу

У Німеччині зафіксовано один із найвищих у ЄС показників зайнятості працездатного населення, інформує агенція dpa. Згідно з даними Федерального відомства статистики, оприлюдненими у середу, 28 листопада, мали роботу 79 відсотків жителів ФРН віком від 20 до 64 років.

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Середня зарплатня в західних федеральних землях становить 3339 євро, в східних - 2600 євро до вирахування податків. Найбільше в ФРН заробляють жителі земель Гамбург, Баден-Вюртемберг і Гессен. (03.08.2018)

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Це другий найвищий показник зайнятості населення у ЄС після Швеції, де роботу мають 82 відсотки працездатного населення країни. Від 2007 року частка працюючого населення в Німеччині зростала найшвидше у Європі: на шість відсоткових пунктів, порівняно з двома відсотковими пунктами загальноєвропейського зростання.

Німеччина також має високий показник зайнятості на півставки серед жіноцтва. Майже кожна друга жінка у Німеччини працює неповний день. Загалом це 47 відсотків працезданих жінок. Рівень зайнятості жінок у Німеччині складає 75 відсотків. Більше жінок працевлаштовані лише у Швеції (80 відсотків) та Литві (76 відсотків).

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    Автор: Ксенія Сафронова


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Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

Така робота здається лише на перший погляд простою, однак отримати її можуть далеко не всі. Що вимагають від кандидатів та скільки їм платитимуть за таку незвичну роботу? Огляд найдивніших вакансій - у фотогалереї DW. (15.11.2018)  

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