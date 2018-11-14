 ФРН забороняє в′їзд 18 підозрюваним у причетності до вбивства Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

ФРН забороняє в'їзд 18 підозрюваним у причетності до вбивства Хашоггі

18 саудівцям, яких підозрюютьу причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заборонять в'їзд до Німеччини, повідомив голова МЗС ФРН Гайко Маас.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Уряд Німеччини забороняє в'їзд у країну 18 громадянам Саудівської Аравії, які підозрюються у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у понеділок, 19 листопада, повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, передає агенція dpa. Таким чином Німеччина реагує на результати розслідування вбивства журналіста. Маас підкреслив, що німецький уряд тісно працює разом з Францією та Великобританією у цій справі.

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Дедалі більше доказів вказують на те, що за вбивством журналіста Джамаля Хашоггі міг стояти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Американські спецслужби вважають його замовником, пише Washington Post. (17.11.2018)

Дональд Трамп стверджує, що й так знає зміст аудіозаписів, які стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Він також не схильний звинувачувати саудівського кронпринца в причетності до вбивства. (18.11.2018)

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з наслідним принцом бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

За повідомленням видання Washington Post, днями Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити Хашоггі наказав саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман. Утім, Держдепартамент напередодні зазначив, що ці висновки ще не є остаточними. А президент США Дональд Трамп повідомив, що отримає доповідь про замовників та виконавців вбивства до 20 листопада.

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