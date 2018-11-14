ФРН забороняє в'їзд 18 підозрюваним у причетності до вбивства Хашоггі

Уряд Німеччини забороняє в'їзд у країну 18 громадянам Саудівської Аравії, які підозрюються у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у понеділок, 19 листопада, повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, передає агенція dpa. Таким чином Німеччина реагує на результати розслідування вбивства журналіста. Маас підкреслив, що німецький уряд тісно працює разом з Францією та Великобританією у цій справі.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з наслідним принцом бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

За повідомленням видання Washington Post, днями Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити Хашоггі наказав саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман. Утім, Держдепартамент напередодні зазначив, що ці висновки ще не є остаточними. А президент США Дональд Трамп повідомив, що отримає доповідь про замовників та виконавців вбивства до 20 листопада.