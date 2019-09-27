ФРН висилає двох російських дипломатів

Федеральна прокуратура Німеччини в середу, 4 грудня, взяла на себе розслідування вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, застреленого в центрі Берліна 23 серпня нинішнього року. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевірять підозри про можливу причетність державних органів Росії або Чечні до організації вбивства.

Розслідування подібних злочинів відноситься до компетенції Федеральної прокуратури тільки за підозри, що до них причетні спецслужби іншої держави.

ФРН висилає російських дипломатів

МЗС Німеччини 4 грудня оголосив про вислання російських дипломатів. За даними Der Spiegel, обидва дипломати, котрі працювали в російському посольстві в Берліні й оголошені персонами нон грата, насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні залишити Німеччину протягом семи днів.

У Кремлі категорично відкидають звинувачення в причетності російської держави до злочину.

Ймовірного вбивцю Зелімхана Хангошвілі затримали 23 серпня завдяки свідченням очевидців. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Dossier Center і Spiegel Online, опублікованому в кінці вересня, розслідувачі дійшли висновку, що "Вадим Соколов" їздив у Берлін "під чужим іменем за активної підтримки російської держави, яка створила цілісну легенду фіктивної особи".

Легенда фіктивної особи

Зокрема, "Соколов", чоловік, якому 49 років, отримав російський індивідуальний номер платника податків тільки в липні 2019 року. За адресою у РФ, де нібито мешкає "Соколов", людини з таким іменем ніхто не знає. Телефон місця роботи "Соколова" - ЗАТ "Руст", заявлений в пакеті документів для шенгенської візи, повністю збігається з номером компанії у власності міністерства оборони РФ. Паспорт, який пред'явив "Соколов", йому видали лише за 11 днів до заповнення заявки на візу. Людини, чиє ім'я, місце і дата народження відповідали б даним, зазначеним у паспорті та візовій заявці "Вадима Соколова", немає в жодній з доступних баз даних російських громадян, що є в розпорядженні розслідувачів.

Колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений в парку Малий Тіргартен (Kleiner Tiergarten) в центрі Берліна 23 серпня. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чоловік шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.