 ФРН видасть Нідерландам підозрюваного у підготовці теракту сирійця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ФРН видасть Нідерландам підозрюваного у підготовці теракту сирійця

Німеччина екстрадує до Нідерландів громадянина Сирії, який був затриманий у Майнці за підозрою у підготовці теракту.

Правоохоронці затримали підозрюваного наприкінці минулого року

Правоохоронці затримали підозрюваного наприкінці минулого року

Затриманий у німецькому Майнці громадянин Сирії, якого підозрюють у підготовці теракту, буде екстрадований до Нідерландів. Про це у середу, 9 січня, повідомив очільник управління Генеральної прокуратури ФРН у Кобленці Юрґен Брауер (Jürgen Brauer), передає агенція dpa.

DW.COM

У Роттердамі затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки. Правоохоронці продовжують розслідування. (29.12.2018)

Спецслужби Марокко попередили, що ісламісти планують здійснити теракт в аеропорту в німецько-французькому прикордонному регіоні на різдвяні свята. Поліція Німеччини розшукує чотирьох підозрюваних. (20.12.2018)

Підозрюваного планують передати нідерландським правоохоронцям на початку наступного тижня. За даними прокурора, затриманий погодився на спрощену процедуру екстрадиції. Раніше цього дня Вищий земельний суд у Кобленці видав ордер на екстрадиційний арешт. Нідерландські слідчі вже допитали затриманого. 

26-річний чоловік проживав у Роттердамі, зараз він перебуває у в'язниці у землі Рейнланд-Пфальц. Його затримали  наприкінці минулого року через підозру у підготовці "терористичного нападу у Нідерландах". Тоді ж у Роттердамі було затримано ще чотирьох осіб "з незахідних країн" віком від 20 до 30 років, яких підозрюють у підготовці спільно із сирійцем нападу.

Дивитись відео 02:50
Now live
02:50 хв

Чи відлякують теракти туристів? (21.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Чи відлякують теракти туристів? (21.08.2017)  

Також за темою

Niederlande Rotterdam Polizisten

У Нідерландах затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту 29.12.2018

У Роттердамі затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки. Правоохоронці продовжують розслідування.

Niederlande Westerbeke - PK in Bunnik zu MH17-Absturz 2014

Німецький експерт: Звіт слідчих щодо МH17 ще не означає відповідальності РФ 25.05.2018

Якими можуть бути наступні юридичні кроки Нідерландів та Австралії у справі МH17 та чи може Росія бути притягнутою до відповідальності? DW поговорила з німецьким експертом з міжнародного права Маттіасом Гартвіґом.

Реклама

Докладно

Німецький крадій даних використав халатність інтернет-користувачів під час встановлення паролів

Як німецький школяр-хакер поцупив особисті дані політиків

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. 

Виграти від реформи, якщо і зможуть, то лише великі споживачі, прогнозують експерти

Навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Що це дасть? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  