 Франція і Мальта приймуть 100 мігрантів, врятованих в Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Франція і Мальта приймуть 100 мігрантів, врятованих в Середземному морі

Італійський прем'єр Джузеппе Конте повідомив, що Франція та Мальта приймуть по 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі.

Біженці в Середземному морі (архівне фото)

Біженці в Середземному морі (архівне фото)

Франція і Мальта приймуть 100 із 450 біженців, які напередодні були врятовані з дерев'яного судна в Середземному морі неподалік від італійського острова Лампедуза. Про це у суботу, 14 липня, повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. "Франція та Мальта візьмуть по 50 мігрантів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат підтвердив, що його країна прийме мігрантів. "Мальта не тільки вимагає, але пропонує солідарність", - написав він у Twitter. Франція ще не підтвердила заяву італійського прем'єра.

Інші європейські країни також мають прийняти частину шукачів притулку, додав Конте. "Це перший важливий результат, досягнутий після дня телефонних дзвінків та письмових повідомлень з усіма 27 європейськими лідерами", - відзначив Конте. Він додав, що Італія прийме частину біженців, якщо так зроблять і інші країни, передає агенція Reuters.

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі 14 липня евакуювали на два військові кораблі. Один з цих кораблів належить італійській береговій охороні, інший - бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

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Судно, що дрейфує у Середземному морі поблизу острова Лампедуза, поки що не вдалось ідентифікувати. Однак глава МВС Італії зазначає, що його повинна прийняти Мальта. (13.07.2018)

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території. (14.07.2018)

Вісьмох жінок та дітей для надання медичної допомоги італійська берегова охорона доправила на острів Лампедуза. Інших мігрантів заборонив приймати міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який займає жорстку антимігрантську позицію.

Упродовж останніх кількох тижнів між державами спалахували суперечки щодо прийому рятувальних кораблів з мігрантами, зокрема, через судна Aquarius та Lifeline. Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, а тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі. Сальвіні хотів просунути таку ж заборону і щодо кораблів, які беруть участь у місіях ЄС із боротьби з контрабандистами та підбирають врятованих. Італія зобов'язувалася приймати такі кораблі.

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