Франція - у півфіналі Чемпіонату світу після впевненої перемоги над Уругваєм

Збірна Франції перемогла команду Уругваю з рахунком 2:0. Голи забили Рафаель Варан та Антуан Грізманн.
Збірна Франції стала першим півфіналістом Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 6 липня, в Нижньому Новгороді французи впевнено перемогли команду Уругваю з рахунком 2:0.
Без Кавані та кум проти кума
Збірна Уругваю зазнала удару ще до матчу - один з двох її провідних нападників Едісон Кавані через ушкодження не зміг вийти у стартовому складі. Особливим матч обіцяв стати для нападника збірної Франції Антуана Грізманна. Уругвай є країною, якою він захоплюється і з якої у нього багато друзів. Грізманн зізнавався, що любить чай мате, грильоване м'ясо та навіть зареєстрований фанатом клубу "Пеньяроль" з Монтевідео. Ну а стовп оборони і капітан уругвайців, одноклубник француза в мадридському "Атлетіко" Дієго Годін - хрещений батько доньки Грізманна.
Інтенсивна гра за малої кількості моментів
Уругвайці розпочали активніше, йшла інтенсивна гра у центрі поля та на підступах до штрафних майданчиків, однак реальні гольові моменти команди створили лише під завісу тайму. На 40-й хвилині французи вийшли вперед: захисник Рафаель Варан після навісу зі штрафного майстерно пробив головою в правий нижній кут воріт голкіпера уругвайців Фернанадо Муслери. На 44-й хвилині уругвайці ледь не відігралися - схожа ситуація виникла біля воріт збірної Франції. Після навісу зі штрафного головою в правий нижній кут воріт пробивав захисник уругвайців Мартін Касерес, але воротар французів Уго Льоріс у стрибку парирував удар.
Початок другого тайму пройшов у схожому ключі - уругвайці намагалися відігратися, утім, їхнім атакам бракувало гостроти. А на 61-й хвилині воротар уругвайців Фернандо Муслера припустився грубої помилки та не втримав мяч після удару Грізманна - 2:0 на користь французів.
До кінця матчу рахунок так і не змінився - французи впевнено нейтралізовували зусилля Луїса Суареса та його партнерів. Французи виходять у півфінал та чекають на свого суперника, який визначиться у матчі Бразилія - Бельгія пізніше 6 липня.
Збірна Уругваю в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла чинного чемпіона Європи з футболу збірну Португалії з рахунком 2:1. Два голи у переможців забив Едісон Кавані. (30.06.2018)
Серед самих росіян - критиків Кремля - триває дискусія щодо того, чи варто радіти успіху російської збірної на ЧС-2018. Відомі російські журналісти Костянтин Еггерт й Олександр Плющев відповідають на це запитання. (03.07.2018)