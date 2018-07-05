Франція - у півфіналі Чемпіонату світу після впевненої перемоги над Уругваєм

Збірна Франції стала першим півфіналістом Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 6 липня, в Нижньому Новгороді французи впевнено перемогли команду Уругваю з рахунком 2:0.

Без Кавані та кум проти кума

Збірна Уругваю зазнала удару ще до матчу - один з двох її провідних нападників Едісон Кавані через ушкодження не зміг вийти у стартовому складі. Особливим матч обіцяв стати для нападника збірної Франції Антуана Грізманна. Уругвай є країною, якою він захоплюється і з якої у нього багато друзів. Грізманн зізнавався, що любить чай мате, грильоване м'ясо та навіть зареєстрований фанатом клубу "Пеньяроль" з Монтевідео. Ну а стовп оборони і капітан уругвайців, одноклубник француза в мадридському "Атлетіко" Дієго Годін - хрещений батько доньки Грізманна.

Інтенсивна гра за малої кількості моментів

Перший гол забив француз Рафаель Варан

Уругвайці розпочали активніше, йшла інтенсивна гра у центрі поля та на підступах до штрафних майданчиків, однак реальні гольові моменти команди створили лише під завісу тайму. На 40-й хвилині французи вийшли вперед: захисник Рафаель Варан після навісу зі штрафного майстерно пробив головою в правий нижній кут воріт голкіпера уругвайців Фернанадо Муслери. На 44-й хвилині уругвайці ледь не відігралися - схожа ситуація виникла біля воріт збірної Франції. Після навісу зі штрафного головою в правий нижній кут воріт пробивав захисник уругвайців Мартін Касерес, але воротар французів Уго Льоріс у стрибку парирував удар.

Уго Льоріс на воротах французької збірної

Початок другого тайму пройшов у схожому ключі - уругвайці намагалися відігратися, утім, їхнім атакам бракувало гостроти. А на 61-й хвилині воротар уругвайців Фернандо Муслера припустився грубої помилки та не втримав мяч після удару Грізманна - 2:0 на користь французів.

До кінця матчу рахунок так і не змінився - французи впевнено нейтралізовували зусилля Луїса Суареса та його партнерів. Французи виходять у півфінал та чекають на свого суперника, який визначиться у матчі Бразилія - Бельгія пізніше 6 липня.