Франція стала п'ятою країною, де від COVID-19 померло понад 1000 осіб

У Франції за останню добу від коронавірусу померло 240 людей, повідомили у головному управлінні охорони здоров'я країни. Загальна кількість жертв COVID-19 досягла 1100. Ця цифра не враховує людей, які померли поза лікарнями, наприклад в будинках для людей похилого віку або у себе вдома. Таким чинам Франція стала п'ятою країною, в якій від коронавірусу померло понад тисячу людей - після Італії, Китаю, Іспанії та Ірану.

Читайте також: В Італії за добу від коронавірусу померло 743 особи

Загальне число інфікованих на коронавірус за останню добу зросло у Франції на 12 відсотків - до 22 300, повідомив глава головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає агенція Reuters. З них 2 516 людей перебувають у важкому стані.

За словами Саломона, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Франція посилює свої можливості для тестування людей на інфікування SARS-Cov-2. До кінця цього тижня у країні щоденно мають проводити 29 тисяч тестів, тоді як зараз здійснюють лише близько дев'яти тисяч тестувань.

Станом на вечір 24 березня у світі було підтверджено понад 400 тисяч випадків інфікування коронавірусом SARS-Cov-2, понад 18 тисяч інфікованих померли.

Читайте також: Карантин допомагає сповільнити коронавірус - німецькі науковці